Diputados emplazan a gobernador Saffirio entregar pruebas tras vincular incendios a “intereses económicos”

Diputados de la Región de La Araucanía solicitaron al gobernador René Saffirio que entregue los antecedentes que sustenten sus dichos, luego de que la autoridad regional afirmara que existirían “intereses económicos” detrás de algunos incendios forestales que afectan al sur del país.

En entrevista con T13, la autoridad señaló que más del 80% de los siniestros serían intencionales y que, a su juicio, no todos responderían a conductas individuales, apuntando a que “hay intereses económicos de distinta naturaleza que generan en definitiva estas situaciones extremas, aún a costa de la vida de muchas personas, que genera mucho dolor, pero que siempre se antepone el interés económico".

Además, aludió a que en una investigación iniciada en 2017 se habrían detectado vínculos con una “cierta industria minera” en territorios quemados.

Frente a las acusaciones del gobernador, el diputado Miguel Mellado (RN) comentó a La Tercera que “si él posee pruebas de lo que afirma, que las ponga a disposición a la Fiscalía, porque las palabras se las lleva el viento”.

“Si él quiere tener protagonismo que lo haga entregando recursos a los municipios para que hagan cortafuegos en sus respectivas comunas y villorrios, eso sería un aporte del gobernador, pero como está ausente de gestión, quiere relucir de opinólogo”, apuntó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet (Ind.) también emplazó a la autoridad regional a precisar sus dichos, señalando que este “ha responsabilizado a una industria y queremos saber a cuál se refiere. Si tiene antecedentes, que los entregue a la justicia”-

“Si hay una acusación tan importante y dura, necesitamos que entregue los antecedentes a la justicia”, reiteró.

Stephan Schubert, diputado del Partido Republicano, calificó los dichos del gobernador como “bastante serios” y solicitó que Saffirio “señalara de dónde saca la información que devela, y que explique bien a qué se refiere”

“Los intereses económicos son los que mueven a la región: permiten inversión, salir de la pobreza y generar trabajo. Creo que nos debe una explicación a todos los habitantes de La Araucanía”, señaló.

En tanto, la diputada Ericka Ñanco (FA) sostuvo que “plantear que algunos incendios puedan tener una intencionalidad de fondo no es una teoría descabellada, es una hipótesis que debe investigarse con seriedad”.

“Investigar no es acusar, es cumplir con el deber del Estado de buscar la verdad y proteger a las comunidades”, sentenció.