Política

Diputados liberales se restan de sesión fotográfica con Jeannette Jara

Cuatro de los cinco parlamentarios del Partido Liberal no asistieron al photoshoot que convocó la exministra del Trabajo. Tampoco lo hicieron algunos de sus candidatos. La colectividad ha recibido presión por parte de la Internacional Liberal por respaldar a una militante PC en la presidencial.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Los últimos dos domingos, Jeannette Jara (Partido Comunista), la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), protagonizó multitudinarias sesiones fotográficas junto a los postulantes al Congreso de la alianza política que la respalda.

El Hotel Fundador, en Santiago centro, a pasos del comando de Jara, fue el punto escogido para hacerlo. Al edificio entraron decenas de socialistas, frenteamplistas y comunistas -entre otros- que querían una foto con la exministra del Trabajo, para usarla en palomas y flyers una vez que el período de propaganda legal comience este 17 de septiembre.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Hubo una colectividad que se vio poco. Se trata del Partido Liberal: cuatro de sus cinco diputados se restaron: Luis Malla (quien va a la reelección por el distrito 1), Sebastián Videla (3), Alejandro Bernales (26) y Vlado Mirosevic, quien apuesta por llegar al Senado en representación de la región de Arica y Parinacota.

Videla adelantó, en conversación con La Tercera, que no lo haría. "

Edwin Navarro/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Tampoco asistieron el militante liberal Rodrigo Rettig (quien compite por el distrito 11) y el exmilitante de Amarillos por Chile Eugenio Tuma, quien postula al Senado como independiente, en representación de La Araucanía, en un cupo del Partido Liberal.

La excepción fue la diputada liberal Viviana Delgado, quien va a la reelección por el distrito 8 y sí llegó a la sesión.

Desde el partido explican que los parlamentarios no asistieron debido a que -salvo Delgado- son de regiones extremas del país. Por lo mismo, viajar a Santiago, sostienen, habría significado destinar un fin de semana de campaña en terreno por una fotografía.

Sin embargo, en la colectividad también reconocen que no es claro si una foto junto a Jara suma a las candidaturas liberales. En el partido transmiten que su apuesta es representar una opción moderada, lejos de extremos y abierta al diálogo. Mostrar cercanía con el PC, creen, podría provocar que su relato pierda coherencia.

En la colectividad que encabeza Juan Carlos Urzúa admiten que estar detrás de una candidata del Partido Comunista (PC) no es algo deseable para ellos. Pero, argumentan, como se trata de un compromiso al que llegaron todas las fuerzas políticas del oficialismo al acordar la elección primaria, no queda otra que cumplir con la palabra empeñada.

A raíz de su compromiso, la colectividad ha recibido presión por parte de la Internacional Liberal, la organización global de partidos y movimientos políticos de la que -junto a Evópoli- son parte.

En conversación con La Tercera, el presidente de la Internacional Liberal, Karl-Heinz Paqué, dijo que “nos oponemos firmemente a los principios del comunismo y su historial de regímenes autoritarios alrededor del mundo, los que repetidamente traen restricciones a la libertad y graves violaciones a los derechos humanos, documentadas por varios organismos internacionales”.

Más allá del Partido Liberal, hubo otros que también optaron por mantenerse al margen de la figura de la exministra del Trabajo, como el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), el expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes (DC) y el animador de televisión Juan Carlos “Pollo” Valdivia (independiente, compite en cupo DC).

Tampoco lo hizo el senador José Miguel Insulza (quien compite en Valparaíso) por motivos logísticos, aunque él ha transmitido que espera se concrete otra oportunidad para posar junto a Jara.

