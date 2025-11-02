Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados de la UDI enviaron una carta al biministro de Economía y Energía, Álvaro García Hurtado, solicitándole que ofrezca disculpas públicas al Congreso Nacional por sus declaraciones sobre el rol del mundo político en la controversia por los errores en los decretos eléctricos.

En la misiva, los diputados Henry Leal, jefe de la bancada UDI y Sergio Bobadilla, integrante de la comisión de la acusación constitucional contra Pardow, expresaron su “profundo rechazo y molestia” ante los dichos del secretario de Estado, emitidos a comienzos de esta semana, luego de que se revelara que un error metodológico en los decretos habría derivado en cobros indebidos en las cuentas de la luz durante los últimos años.

Durante una entrevista radial, García sostuvo que “hubo ciertas reacciones iniciales, fundamentalmente del mundo político, que inflaron este tema enormemente”, agregando además que “fue la irresponsabilidad de ciertos actores que inflaron esto de una manera completamente desmedida”.

Según los diputados, pese a que el ministro no aludió directamente al Congreso, “resulta bastante evidente que sus declaraciones apuntaban hacia el Parlamento”,

“No creemos que esa forma de expresarse sobre el mundo político —calificándolo de irresponsable— sea la manera correcta en la que el Ejecutivo deba relacionarse con otro poder del Estado, como es el Legislativo”, advirtieron los diputados.

En ese sentido, agregaron que “lo que se espera de un ministro que tiene a su cargo una crisis de esta envergadura es una conducta que favorezca la institucionalidad y la deliberación democrática, no que descalifique la labor parlamentaria”.

“Minimizar la reacción del mundo político, que no hizo más que expresar la molestia de la ciudadanía, carece de todo fundamento y, peor aún, resulta absolutamente ofensivo para todos los chilenos que debieron asumir los costos del error de su gobierno”, manifestaron los diputados gremialistas.

Finalmente, la bancada UDI solicitó al biministro García ofrecer disculpas públicas antes de su asistencia a la comisión que revisará la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow.

“Creemos conveniente que, en su calidad de biministro de Economía y Energía, pueda extender sus excusas o disculpas públicas a quienes pudimos habernos sentido ofendidos por sus dichos”, señalaron, agregando que “un gesto de esta naturaleza constituiría un paso necesario para mantener un trato cordial entre ambos poderes del Estado”.