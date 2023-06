Lactante fallecida: diputados UDI presentarán denuncia en fiscalía contra autoridades del Minsal “por actuar negligente”

Una denuncia por actuar “negligente”. Ese es el delito que buscará imputar la bancada de diputados y diputadas del Minsal en contra de las autoridades del Ministerio de Salud, a raíz del caso de la lactante de dos meses que falleció el miércoles pasado en San Antonio por virus sincicial y quien estaba a la espera de una cama crítica pediátrica.

La acción penal se presentará en contra de quien resulte responsable, pero desde la bancada UDI sindican a la Subsecretaría de Redes Asistenciales como la principal entidad responsable por no contactar a la Clínica Las Condes (CLC) con el propósito de brindarle una cama a la menor de dos meses. Este lunes, el subsecretario del área, Rafael Araos, reconoció que en ese caso se incumpló el protocolo de derivación hospitalaria por lo que se instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas.

“En el análisis preliminar donde pedimos las gestiones que se realizaron en el caso en particular (lactante de San Antonio) no existió registro de una llamada a la Clínica Las Condes, es por eso que hemos tomado la medida de instruir una investigación sumaria porque no se llevó a cabo el protocolo como corresponde y evaluaremos lo que eso conlleve a las acciones administrativas correspondientes”, señaló en la Comisión de Salud del Senado el subsecretario.

Además, los legisladores gremialistas oficiarán a la Contraloría General de la República para que realice una investigación sumaria al interior de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para así “determinar cada una de las responsabilidades técnicas y administrativas que se cometieron en dicho caso”.

En la última semana Araos ha sido fuertemente cuestionado por su manejo de la crisis de virus respiratorios en el país, y es apuntado como el principal responsable por la falta de camas críticas pediátricas ante la alta demanda por virus sincicial. Desde la oposición ya solicitaron su renuncia, mientras que desde el Partido Republicano exigieron su salida “en 24 horas”.

Según expuso Araos en el Senado, la entidad a cargo de la coordinación de camas críticas es la Unidad de gestión centralizada, a cargo del Departamento de Urgencias de la División de Redes Asistenciales. “En el Minsal, que es una institución jerárquica, hay protocolos que están para cumplirse y en este caso se detectó que no se cumplió. Yo voy a esperar que la investigación avance para tomar las medidas que corresponden. Hoy quiero dar garantías del uso correcto de este protocolo y se están haciendo las derivaciones”, señaló el subsecretario.

Consultado sobre por qué en primera instancia informó que Clínica Las Condes sí había sido contactada, la autoridad de Redes Asistenciales se defendió diciendo que se le había informado que el protocolo se había cumplido. Dicho protocolo, sostuvo, establece que se debe consultar por la disponibilidad de las distintas camas tanto en el sector público como privado, independiente de si existen o no convenios.

“Fui informado que dicho protocolo se había ejecutado, tal cual había sido instruido, y en esta materia, fue lo que transmití hacia la opinión pública en los medios de comunicación”, señaló.