Director de Ideas Republicanas marca distancia de modelo de Bukele y lo califica como “un dictador en potencia”

En medio de la carrera presidencial, Patricio Dussaillant, director de Ideas Republicanas, marcó distancia del modelo de Nayib Bukele y afirmó que el Presidente de El Salvador se está convirtiendo en una figura dictatorial.

Recientemente el Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y elimina la segunda vuelta en las elecciones.

En este contexto es que Dussaillant afirmó en radio Cooperativa que Bukele “es un dictador en potencia” y criticó la reforma aprobada en El Salvador: “Una cosa es modificar y decir que se va a permitir la reelección y otra es que efectivamente después la mantenga”, señaló.

Luego agregó: “Nosotros en Ideas Republicanas todos los viernes sacamos un video editorial y este viernes fue distinguiendo al Partido Comunista chileno. Dos cosas son esenciales en una democracia: la alternancia y el pluralismo. A eso se suma la libertad de prensa, la libertad de expresión, etc. O sea, puedo decir que tengo competencia, pero si no permito ninguna libertad en la práctica no la tengo. Especialmente en el tema de la alternancia ahí no estoy de acuerdo con Bukele”.

No obstante, El Salvador ha sido uno de los países que ha visitado José Antonio Kast, incluso visitó la megacárcel y se reunió con algunos de los ministros de Bukele.

Kast estuvo en El Salvado en abril pasado y, además, visitó la central de la Policía Nacional Civil y también participó en actividades, como un almuerzo, en la Academia Nacional de Seguridad Nacional (ANSP), donde realizó un recorrido por sus instalaciones. También se reunió con el ministro deJusticia y Seguridad Pública del país, Gustavo Villatoro, y el de Defensa, René Merino.

“Hace 10 años, Chile era un modelo para Latinoamérica en materias económicas, institucionales y de seguridad. Hoy nos quedamos estancados y para recuperar el rumbo, tenemos que conocer y aprender de experiencias tan interesantes como El Salvador que, con cifras y planes concretos, ha demostrado que se puede derrotar a la delincuencia y el narcotráfico”, señaló Kast en esa oportunidad.

Y en otra ocasión, esta vez en el Foro de Madrid, señaló: “Algunos sectores políticos se la juegan incluso por darle más garantías a los delincuentes que seguridad a los ciudadanos. Y a la inversa, hoy, gracias a Dios y a buenos líderes, tenemos ejemplos concretos donde esto se ha podido revertir. Sin ir más lejos, en El Salvador, en seis años de tener seis millones de personas en prisión por culpa de 80 mil, 100 mil o 120 mil mafiosos, integrantes de grupos delictuales, de maras, hoy día hay seis millones de personas libres que pueden caminar tranquilamente por la calle porque hay 80 mil personas en prisión, algunos de ellos en prisiones que tienen un régimen absolutamente cerrado.