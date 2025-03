Dorothy Pérez da cuenta de las acciones de la Contraloría por uso de gastos reservados en torno a caso Monsalve

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció la mañana de este lunes ante la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las acciones del gobierno en torno al caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En su intervención ante los parlamentarios que componen la instancia, que se extendió por cerca de dos horas, la máxima autoridad del órgano contralor, entre otros puntos, se refirió al uso de gastos reservados de la repartición por parte de la otrora autoridad.

En ese sentido, Pérez explicó que la ley establece en particular 60 días hábiles desde el vencimiento del semestre respectivo y 60 días hábiles desde el vencimiento del año respectivo para presentar dicho informe.

“Como les acabo de decir, en el informe de 26 de julio de 2024, se informó respecto del primer semestre de ese año. Pero respecto del segundo semestre, cuando uno cuenta esos 60 días hábiles que la ley fija para el vencimiento del año, quiere decir que existiría plazo hasta el 26 de marzo de este año 2025 para informar el resto del año, la anualidad completa”, dijo.

Y luego agregó: “Frente a esta situación, entonces, y atendiendo el cambio de autoridad, el actual subsecretario del Interior, señor Luis Cordero Vega, envió el 30 de octubre de 2024 a la Contraloría y también a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, oficios reservados 335 y 336, en los que informa la situación de los gastos reservados de esa Subsecretaría hasta el 28 de octubre de 2024″.

La contralora general de la República, Dorothy Pérez. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Así mismo, recordó que la Contraloría, a través de su división de fiscalización y su personal, “se constituyó en las dependencias de la Subsecretaría en el Palacio de La Moneda y revisó distintas materias: se realizó un arqueo de fondos y una cuadratura de los recursos para los gastos reservados del 2024, específicamente. Se revisó si existía o no el acto administrativo que designara el receptor de tales fondos. También se analizaron las medidas de seguridad que existían respecto de la custodia de los fondos. Y se verificó si existía o no una caución, si hubiera sido constituida la caución, que la persona que recibe y tiene a cargo tales recursos debe constituir”.

Además, dijo, “se hizo una verificación de si se estaba entregando oportunamente o no el informe semestral y anual respectivo. Y se hizo una verificación acerca de la declaración jurada de los recursos que establece la ley”.

La contralora también destacó que “se verificó si se habían presentado o no las declaraciones de intereses y patrimonio que establece la Ley 20.880, de declaraciones de intereses y patrimonio. Porque esa ley establece una obligación adicional para las personas que administran estos recursos. Aparte de su declaración de intereses general, tienen que presentar una declaración de intereses que le llamamos reforzada, donde tienen muchas más materias que declarar, y también deben declarar algunos bienes en relación a su cónyuge y a sus hijos”.

El exsubsecretario del interior, Manuel Monsalve. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile.

La autoridad del ente contralor, detalló que “específicamente en lo que tiene que ver con gastos reservados, el 22 de noviembre de 2024 la Contraloría apercibió al exsubsecretario, señor Monsalve, por no presentar su declaración de intereses y patrimonio general al momento de cesar de sus funciones”.

“La ley establece un plazo y habiendo transcurrido ese plazo después del cese de funciones, no se presentó esta declaración. También el 28 de noviembre de 2024, la Contraloría envió un apercibimiento al exsubsecretario por no presentar su DIB especial reforzada a la que me refería hace un momento, que tiene que cumplir por haber administrado gastos reservados. Y luego, por resolución exenta 2.478 de 2025, emitida el 31 de enero, la Contraloría inició el procedimiento sancionatorio respectivo porque ante los apercibimientos a los que me he referido previamente, no se presentaron las declaraciones oportunamente”, remarcó.