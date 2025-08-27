SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“El abandono es total”: Kast vuelve a arremeter contra Boric por reconstrucción en Valparaíso tras megaincendio

El ministro de Vivienda asumió una demora en el levantamiento de las obras y se defendió señalando que él lidera su cartera y no la reconstrucción de Valparaíso.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Fue el mismo ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien ayer reconoció un lento avance en las obras de reconstrucción en Valparaíso luego del megaincendio que arrasó con 4.609 casas en la región.

En conversación con CNN, el secretario de Estado asumió el atraso, y lo atribuyó -en parte- a los procesos legales que se deben realizar para la construcción.

Además, relevó que cuando asumió el gobierno del Presidente Boric ya existían 25 reconstrucciones atrasadas, sumadas a las 18 catástrofes que ha enfrentado el país en estos años.

Con todo, sostuvo: “Yo soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación. Yo soy ministro de Vivienda y tengo que mirar el conjunto de las reconstrucciones, que son 43 en este momento”.

Foto: Aton

Bajo ese marco, el candidato presidencial de republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, lanzó un nuevo dardo al Presidente Gabriel Boric.

“El Presidente Boric prometió que nunca dejaría solas a las víctimas del incendio”, comienza el mensaje que compartió el aspirante a La Moneda por X.

“Otra frase más para la galería, porque el abandono es total”, cierra el post.

Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricValparaísoIncendio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Carabineros recupera auto que robaron al exarquero de Colo Colo Marcelo Ramírez

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Carabineros recupera auto que robaron al exarquero de Colo Colo Marcelo Ramírez

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles
Negocios

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

La CMF defiende la histórica sanción en el caso Factop-Audio y le responde a Larraín Vial por voto dividido

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B
El Deportivo

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. U. de Chile en el Superclásico

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Cobresal por la Liga de Primera

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte
Mundo

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Muere destacado atleta palestino Allam Abdullah mientras intentaba obtener alimento en Gaza

Crece cantidad de rabinos que critican las acciones de Israel en Gaza

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile