“El abandono es total”: Kast vuelve a arremeter contra Boric por reconstrucción en Valparaíso tras megaincendio

Fue el mismo ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien ayer reconoció un lento avance en las obras de reconstrucción en Valparaíso luego del megaincendio que arrasó con 4.609 casas en la región.

En conversación con CNN, el secretario de Estado asumió el atraso, y lo atribuyó -en parte- a los procesos legales que se deben realizar para la construcción.

Además, relevó que cuando asumió el gobierno del Presidente Boric ya existían 25 reconstrucciones atrasadas, sumadas a las 18 catástrofes que ha enfrentado el país en estos años.

Con todo, sostuvo: “Yo soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación. Yo soy ministro de Vivienda y tengo que mirar el conjunto de las reconstrucciones, que son 43 en este momento”.

Foto: Aton

Bajo ese marco, el candidato presidencial de republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, lanzó un nuevo dardo al Presidente Gabriel Boric.

“El Presidente Boric prometió que nunca dejaría solas a las víctimas del incendio”, comienza el mensaje que compartió el aspirante a La Moneda por X.

“Otra frase más para la galería, porque el abandono es total” , cierra el post.