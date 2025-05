El choque entre Hacienda y Jara: ministerio pidió cambio de locación de actividad para mantener prescindencia

Eran las 21.03 de este martes cuando desde el comando de campaña de la candidata presidencial del PC y AH, Jeannette Jara, se informó a los medios de comunicación de una actividad que tendría a la mañana siguiente la abanderada con la agencia calificadora Fitch Ratings. ¿El lugar? El Ministerio de Hacienda.

Ahí Jara se reuniría con el organismo “en el marco del proceso de evaluación crediticia de Chile”.

Y añadían que “el encuentro se enmarca en una serie de reuniones de Fitch Rating con las candidaturas , con el fin de conocer de primera fuente los lineamientos económicos generales que podrían orientar un eventual gobierno”.

Sin embargo, casi 12 horas después de aquel mensaje, se envió una rectificación. La actividad -que en principio estaba convocada a las 10.00- se atrasó 30 minutos y la locación pasó de Teatinos 120, comuna de Santiago (el Ministerio de Hacienda) a Presidente Kennedy, comuna de Vitacura (Renaissance Santiago Hotel). Respecto al cambio, no hubo mayor explicación.

En Hacienda explicaron que tal como ocurre con otras agencias de este estilo o incluso cuando vienen al país representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), ellos prestan las dependencias del ministerio para que realicen sus actividades.

Sin embargo, agregaron, el encuentro pactado originalmente para las 10.00, al ser con una candidata presidencial, podría generar inconvenientes con la prescindencia que instruyó La Moneda.

Así, se determinó que las reuniones con abanderados presidenciales no fueran en dependencias de la repartición de gobierno. Esto, pese a que desde el comando de Jara transmiten que fue el propio ministerio el que escogió el lugar de la cita.

En Hacienda, en tanto, transmiten que la información de que se realizaría este encuentro con Jara -que es el inicio de una serie de actividades que tendrá la agencia con otros abanderados- llegó al gabinete del ministro Mario Marcel recién durante la noche de este martes.

Luego de eso, se levantó una alerta y se hicieron gestiones para el cambio de locación, por lo que fue muy encima de la actividad.

Desde el equipo de la otrora ministra del Trabajo confirmaron que el cambio de lugar se realizó por gestiones de Hacienda. Según algunas versiones del comando, en el ministerio habría causado molestia que se haya citado a la prensa en un encuentro que se desarrollaría en sus dependencias.

De acuerdo al entorno de Jara, la actividad se iba a realizar en el Ministerio de Hacienda, porque representa a la contraparte de las calificadoras de riesgo. Además, recalcan que la decisión del equipo de la abanderada comunista es que todas las reuniones con empresarios u organizaciones relacionadas con el ámbito financiero sean transparentadas.

De todas formas, la decisión de Hacienda generó un choque con Jara. El cambió molestó a la exsecretaria de Estado, quien -consultada al respecto- señaló que “a mí se me pidió esta reunión hace dos semanas y media. Y hoy día, 20 minutos antes de llegar a la reunión, me informaron que ya no era en el Ministro de Hacienda".

Y agregó: “Me habría gustado que se hubiese informado de manera más oportuna. Me puede parecer razonable, pero debió haberse hecho con anterioridad”.

Además, reiteró que “como estaba agendada hace tanto tiempo podrían haber avisado un poco antes, yo creo, por respeto”.

El instructivo Montes-Marcel

El respeto por la prescindencia volvió a tomar mayor protagonismo en Palacio por dos hechos que se vinculan con la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

En primer lugar, luego de que el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), dijera que “la quiero mucho a la Carola, la quiero mucho, nos conocemos hace muchos años. La quiero mucho y creo que sería una gran presidenta para Chile”.

El segundo hecho, que avivó más la preocupación por la instrucción de Presidencia, surgió luego que -en entrevista con La Tercera Domingo- Tohá transparentara su relación sentimental con el ministro Mario Marcel.

Tras las críticas que se generaron, el propio Presidente Gabriel Boric reforzó que deben mantener la prescindencia. De hecho, este lunes, la ministra vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, informó que “como ocurrió en elecciones anteriores, se está trabajando en un instructivo, la línea de la normativa que establece la propia Contraloría en esta materia”.

Y agregó que el documento “debe estar listo en los próximos días, algo que se ha estado trabajando desde Interior”.