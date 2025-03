El duro cuestionamiento de Matthei a balance de Boric en tercer aniversario del gobierno: “Le pediría que sea más sincero”

“La verdad es que después de escuchar al Presidente (Gabriel Boric) esta mañana, no podíamos no reaccionar, y uno se pregunta en qué mundo están viviendo”.

De esta manera, la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, cuestionó el balance que realizó el Mandatario este martes -desde la comuna de Renca- en la conmemoración del tercer año del gobierno.

“Este gobierno es el que no solamente ha aprobado más leyes en materia de seguridad para endurecer penas cuando es necesario, para mejorar la infraestructura carcelaria, para crear el Ministerio de Seguridad, para tener un ministerio exclusivamente dedicado a materia de seguridad, para también perseguir de mejor manera al crimen organizado, al narcotráfico, a los delitos de cuello y corbata, que también son delincuentes”, recalcó Boric en su discurso.

Seguidamente, el Jefe de Estado se refrió al fortalecimiento de las policías durante su mandato, haciendo una comparación con lo que fue la gestión del fallecido expresidente Sebastián Piñera en su segundo periodo.

Presidente Gabriel Boric. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“También hemos fortalecido a nuestras policías. En el gobierno anterior, y creo que es importante decirlo, no hubo ningún aumento presupuestario para nuestras policías. Y hoy día hemos invertido significativamente para cuidar también, en otra dimensión, a quienes nos cuidan. A Carabineros de Chile, a la PDI, a Directemar”, apuntó.

En esa misma línea, destacó que al llegar al gobierno, “los homicidios estaban al alza” y que en estos tres años “se ha logrado quebrar esa curva”.

En un punto de prensa para abordar el balance del Ejecutivo, la abanderada de la derecha desestimó los logros destacados por el Mandatario, al señalar que “decir que hoy día el país está mejor de cuando ellos llegaron, realmente no veo en qué se basa”

“La delincuencia ha aumentado a cifras alarmantes, el crimen organizado tiene ya tomados muchos de nuestros barrios y muchas de nuestras zonas. Las fronteras están absolutamente descontroladas”, dijo.

Luego, la exalcaldesa de Providencia sostuvo: “Uno se pregunta, ¿está todo mal? ¿Todo ha empeorado? No, no todo ha empeorado. Efectivamente, gracias a la presencia de los militares en La Araucanía, la violencia está menos mala. Pero eso es pese a ellos, no gracias a ellos, porque se opusieron una y otra vez y muchos de sus parlamentarios siguen votando en contra”.

Candidata presidencial de UDI y RN, Evelyn Matthei. Foto: Aton Chile.

“Uno no puede dejar pasar ese tipo de presiones de que Chile está mejor, cuando es evidente que todo ha empeorado. Los chilenos realmente lo están pasando muy mal. Hay mucha angustia. Las personas están cambiando su forma de vida. No se atreven a salir ya no solamente en la noche, sino que en la tarde. Mucha gente ya no se atreve a andar en auto después de las 7 de la tarde por el temor a la encerrona, o al portonazo”, remarcó.

En ese punto, Matthei le envió un mensaje a Boric: “Yo le pediría al Presidente de la República que realmente sea un poco más sincero con todos los chilenos”.

A las críticas en seguridad, la candidata también dijo que “las listas de espera están llegando ya a los 3 millones de personas esperando una atención de salud”, que “las familias chilenas tienen fuertes problemas para llegar a fin de mes”, que “el sueño de la casa propia se esfumó” y que “encontrar empleo, un empleo formal, un buen empleo, es prácticamente imposible”.