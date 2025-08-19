El efecto arrastre que podría provocar Pamela Jiles: postula al mismo distrito junto a su marido y la hermana de Parisi
En 2021, con el 19,66% de los votos Pamela Jiles arrastró a dos diputados en el distrito 12 (La Florida, Puente Alto y La Pintana).
La diputada Pamela Jiles buscará volver a la Cámara Baja en las elecciones de fin de año de la mano del Partido de la Gente.
“La abuela” competirá para representar al distrito 12 (La Florida, Puente Alto y La Pintana), al igual que su marido Pablo Maltés, y la hermana del abanderado presidencial Franco Parisi, Zandra Parisi.
Esta fórmula -que incluye a estos tres nombres en el mismo distrito- podría provocar el mismo efecto que Pamela Jiles consiguió en 2021: arrastrarlos con su votación.
En dicho año, Jiles obtuvo el 19,66% de sufragios, y arrastró a dos diputados en ese distrito, en el que compitieron en el pacto Dignidad Ahora.
Una de ellas fue Mónica Arce, quien obtuvo un 0,27% de los votos de esas comunas. Hoy ella apuesta por su reelección a través de un cupo de la Democracia Cristiana (DC).
El otro parlamentario que arrastró Jiles es Hernán Palma, quien consiguió un 0,24% de las preferencias y hoy milita en la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).
