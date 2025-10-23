El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira
Tras la lectura del veredicto absolutorio que puso fin al caso SQM, un grupo acudió hasta la residencia del exministro para una reunión de camaradería.
Luego del veredicto absolutorio del caso SQM -tras una investigación que se extendió por más de 10 años-, Pablo Longueira recordó las palabras que pronunció en marzo de 2016, cuando renunció a la Unión Demócrata Independiente (UDI) para concentrarse en su defensa.
“Lo dije hace 10 años frente a todo el país: soy inocente, soy un hombre honesto. Y esta, que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido”, señaló.
Y agregó: “Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”.
A la lectura del veredicto acudió acompañado de algunos dirigentes, amigos y familia como el exministro del Interior, Víctor Pérez (UDI). Mismo grupo que, a eso de las 21.00 horas del miércoles, llegó hasta la residencia de Pablo Longueira.
La convocatoria fue hecha por sus hijos, y entre familia, amigos y otros asistentes -como los dos abogados del político- se contó alrededor de 100 personas.
Entre los asistentes se vio al senador Juan Antonio Coloma; al exministro de Justicia, Hernán Larraín; al exministro del Trabajo, Patricio Melero; al exministro Lucas Palacios, al exdiputado Marcelo Forni, al exsenador Carlos Bombal; la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell junto a Claudio Pontillo, entre otros.
La instancia fue más bien informal, de camaradería, compartieron sandwiches y fue el propio Longueira quien se tomó unos minutos para dar un discurso de agradecimiento a quienes lo acompañaron por todo lo que se extendió el proceso judicial.
Visiblemente emocionado, varios de los presentes aseguran que en esas palabras reconoció el apoyo de su familia y relevó el valor de la amistad. Agradeció también a sus abogados y confidenció una historia de su infancia y de su padre.
El término del proceso -con todos los imputados absueltos- abrió duras críticas a Fiscalía. En particular, la Fiscalía Regional de Valparaíso no logró acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en contra del Longueira, del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y del exgerente general de SQM, Patricio Contesse.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.