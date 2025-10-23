El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

Luego del veredicto absolutorio del caso SQM -tras una investigación que se extendió por más de 10 años-, Pablo Longueira recordó las palabras que pronunció en marzo de 2016, cuando renunció a la Unión Demócrata Independiente (UDI) para concentrarse en su defensa.

“Lo dije hace 10 años frente a todo el país : soy inocente, soy un hombre honesto. Y esta, que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido”, señaló.

Y agregó: “Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”.

A la lectura del veredicto acudió acompañado de algunos dirigentes, amigos y familia como el exministro del Interior, Víctor Pérez (UDI). Mismo grupo que, a eso de las 21.00 horas del miércoles, llegó hasta la residencia de Pablo Longueira.

La convocatoria fue hecha por sus hijos, y entre familia, amigos y otros asistentes -como los dos abogados del político- se contó alrededor de 100 personas.

Entre los asistentes se vio al senador Juan Antonio Coloma; al exministro de Justicia, Hernán Larraín; al exministro del Trabajo, Patricio Melero; al exministro Lucas Palacios, al exdiputado Marcelo Forni, al exsenador Carlos Bombal; la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell junto a Claudio Pontillo, entre otros.

La instancia fue más bien informal, de camaradería, compartieron sandwiches y fue el propio Longueira quien se tomó unos minutos para dar un discurso de agradecimiento a quienes lo acompañaron por todo lo que se extendió el proceso judicial.

Visiblemente emocionado, varios de los presentes aseguran que en esas palabras reconoció el apoyo de su familia y relevó el valor de la amistad. Agradeció también a sus abogados y confidenció una historia de su infancia y de su padre.