    Política

    “El escenario está demasiado revuelto”: senadores DC amenazan con desmarcarse de pacto administrativo con la izquierda y el PDG

    El senador Francisco Huenchumilla abandonó una reunión sobre este asunto en forma anticipada y su par, Iván Flores, transparentó que si ningún sector da garantías a la tienda, abogará por que ésta tome un camino propio.

    Por 
    Paz Rubio
     
    José Miguel Wilson
    El senador de la DC Iván Flores.

    "La Democracia Cristiana es un partido serio. Todos quienes ingresaron y o fueron candidatos a diputados y diputadas y fueron electos por la Democracia Cristiana por supuesto que van a cumplir“.

    Las declaraciones corresponden al jefe del comité DC e independientes, Héctor Barría, y auguraban -ante la consulta de si conocía que legisladores pretendían revertir los votos DC a su favor- que sí cumplirían el acuerdo administrativo suscrito con el oficialismo y el Partido de la Gente para rotar la presidencia de la Cámara de Diputados, así como las comisiones, en el período que está próximo a comenzar.

    No obstante, en un almuerzo en el que participaron negociadores de la derecha y el actual oficialismo, el representante de la DC, el senador Francisco Huenchumilla abandonó la cita en forma anticipada.

    Por su lado, el senador Iván Flores (DC), transparentó que existe incertidumbre en torno al acuerdo y que si ninguno de los sectores dan garantías a la tienda, abogará por que ésta tome un camino propio. “A solo horas de hacerse el cambio de mando presidencial y también de culminar con las negociaciones tanto para la mesa como para las comisiones en ambas cámaras, creo que este escenario está demasiado revuelto y confuso. Y nosotros, la Democracia Cristiana, nos estamos sintiendo como el jamón del sándwich, pero finalmente un jamón que está saliendo del sándwich. Y eso no lo vamos a aceptar", dijo Flores.

    “No lo vamos a aceptar ni de la izquierda, que no está entregando las garantías como para poder llegar a un acuerdo que se cumpla, ni menos con la derecha, que están haciendo cálculos de cómo sumar votos para finalmente no cumplir los acuerdos y pasar la plana ahora. Ni lo uno ni lo otro. En ese escenario creo que vamos a estar más disponibles para transitar solo nuestros caminos y siendo una oposición firme que no obedezca a criterios, de lote ni de grupo, sino que a lo que nosotros estimemos que pueda ser una oposición firme frente al gobierno”, añadió.

    En ese sentido, aseveró que “el gobierno tendrá que evaluar. Si no hay una gobernabilidad suficiente con la que se pueda negociar por parte del gobierno con el Senado de la República, teniendo la Cámara como va quedando la Cámara, la verdad es que va a ser muy complejo para el gobierno avanzar. Y en ese escenario nosotros, la Democracia Cristiana, que nos estamos sintiendo cada vez más arrinconados por uno y otro podemos tomar un camino propio y completamente distinto".

    De momento, la senadora Yasna Provoste no ha dado luces de su postura sobre este acuerdo.

