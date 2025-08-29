SUSCRÍBETE
El homenaje a Guillermo Teillier que prepara el PC a dos años de su muerte

Se espera que este domingo Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa lleguen al Cementerio General para participar de una romería en honor del exdiputado. También se presentará el documental "Roja estrella" en el Museo de la Memoria.

Cristóbal Fuentes 
Cristóbal Fuentes
FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El domingo, a las 10.00 horas, la dirigencia del Partido Comunista (PC) llegará al Cementerio General de Santiago, en Recoleta, para participar de una romería en homenaje a Guillermo Teillier, quien presidió la colectividad entre 2005 y 2023, a dos años de su fallecimiento.

El dirigente murió por causas derivadas del COVID-19 la madrugada del 29 de agosto de 2023. Desde entonces, su figura ha sido motivo de devoción al interior del PC.

Javier Salvo/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El exdiputado es recordado en la tienda de Vicuña Mackenna 31 por encabezar el período en el que el PC volvió a tener participación en el Congreso y el Ejecutivo: en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y en el actual, de Gabriel Boric.

Además de ese homenaje, la tarde de este jueves, en el Museo de la Memoria, se presentará “Roja Estrella”, el documental de Coti Donoso y Margarita Alvarado que aborda la desaparición de la insignia del frontis de la sede del PC tras el Golpe de Estado.

El 13 de septiembre de 1973, esa estrella recibió diversos disparos por efectivos militares y no fue encontrada hasta 2014.

En este contexto, Teillier encomendó a Alvarado la restauración de la pieza, cuya réplica se encuentra en las instalaciones de la actual sede comunista. La original, en tanto, está en el Museo de la Memoria.

El domingo, en Radio Nuevo Mundo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien fue el secretario general de Teillier, adelantó que él participará de los homenajes al exdiputado. Lo hará cuando la atención del resto del oficialismo está puesta sobre él, en consideración de los cuestionamientos que realizó sobre la gestión de Mario Marcel a la cabeza de Hacienda.

