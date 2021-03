El intenso debate en grupos de Whatsapp de RN y Chile Vamos ante eventual postergación de elecciones y la fallida declaración para evitarlo

“Hola, a propósito de la eventual postergación de las elecciones les pregunto qué haremos. El proyecto llegará al Congreso y hoy escuché a uno del FA decir que no estaban disponibles y que creían que estaban las condiciones dadas con dos días. Imagino que si el gobierno envía el proyecto es porque tiene los votos. Sería bueno saber en qué está cada uno”.

Fue el mensaje que envió este viernes, a las 20.12, la diputada Paulina Núñez a un grupo de Whatsapp de RN denominado “Votaciones”. Ahí, la parlamentaria consultaba a sus pares para saber cuál será la postura de la bancada en caso de que el Ejecutivo decida postergar las elecciones de gobernadores, alcaldes, constituyentes y concejales fijadas para el próximo 10 y 11 de abril.

El tema, debido al alza de contagios que han tenido cifras sobre los siete mil diarios, se ha instalado en la opinión pública y el gobierno decidirá durante esta semana una decisión en medio de la presión que hay debido a que los plazos se acortan. De hecho, los ministros del comité político han estado sondeando las posturas con personeros del oficialismo y la oposición.

Por otro lado, el Presidente Sebastián Piñera indicó este sábado que, sobre la fecha de los comicios, tomará una decisión “oportuna” y bajo el criterio sanitario, mientras que el consejo asesor Covid-19 recomendó postergar los comicios.

Así, en el grupo de WhatsApp de anoche de los parlamentarios -previo a la recomendación del consejo asesor- se abrió un intenso debate, en la cual se comenzaron a coordinar para elaborar una declaración conjunta para ejercer presión sobre el gobierno para que no corra las elecciones.

“El tema es que, hay varias alternativas, el gobierno no quiere correrlas y si sanitariamente se recomienda correrlas, evalúan cuál tipo de elección correr. Al parecer alcaldes y concejales tendría mayor apoyo”, le respondió el jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez, a la diputada Núñez, mientras que a su vez el diputado Frank Sauerbaum refutó: “Por constituyentes solamente no van a ir a votar”, mientras que su par Tomás Fuentes agregó: “Si se corren que se corran todas, correr algunas creo que es un gran error”.

Por su parte, Camilo Morán indicó que “está difícil la cosa, hay candidatos que piden tener la posibilidad de renunciar a la candidatura si se corre la elección”, mientras que Jorge Rathgeb indicó que “la mayoría no quiere que se corran, sobre todo, los retadores tienen muchas posibilidades de ganar, ya que ven que en su periodo alcaldicio cada vez se achica más.

Sebastián Torrealba, por su parte, manifestó que “no se mueve la elección. Es una locura”. A eso la diputada Núñez agregó que deben ponerse firmes, de lo contrario, van ingresar el proyecto y “tendremos que votar a favor”.

Luego de eso, el resto de los diputados, entre ellos, Herny Jürgensen, Catalina Del Real, Morán, Karin Luck, Sofía Cid, entre otros, también transmitieron su negativa con aplazar los comicios. Y, el diputado Pérez terminó su intervención informando que enviará una declaración con los presidentes y jefes de bancada y comité Chile Vamos planteando la opción de no aplazar elecciones.

En paralelo, en tanto, en otro grupo de WhatsApp denominado “Chile Vamos unido” también se discutía el tema. “Sería una pésima noticia para todos”, lamentó la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, mientras que la candidata a constituyente por el distrito 11 Constanza Hube señaló que “es una decisión que se debió haber tomado hace dos semanas atrás, no en la última milla”.

En tanto, el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, añadió: “Todos quieren mantener, nadie se atreve a decir”.

Fallida declaración y cita con Mañalich

Como sea, durante esta mañana el tema se siguió discutiendo y comenzó a circular el borrador entre presidentes y jefes de bancada con la declaración que pensaban hacer pública, en la que manifiestan un voto para que no se posterguen los comicios, a que se hicieran los últimos esfuerzos, pero que, en todo caso, la decisión debía ser sanitaria y priorizar la salud de las personas.

De hecho, los presidentes de partidos de ChileVamos se reunieron de manera virtual cerca de las 11.00, instancia en la que analizaron qué harían, finalmente coincidieron en que lo mejor es no hacer presión y esperar lo que diga la autoridad sanitaria. En ese sentido, en el oficialismo dicen que los timoneles esperan tener una reunión con Piñera durante este fin de semana para analizar el tema directamente con él.

La decisión de bajar la declaración, además pasó, dicen en el oficialismo, por la recomendación del Consejo Asesor de postergar los comicios, debido que el momento de enviar una señal podría ser inoportuno. De hecho, el presidente de RN, Rafael Prohens, envió, pasadas las 14.00, una declaración a los dirigentes de su partido. “Hoy no reunimos los presidentes de Chile Vamos y mantenemos la opción de mantener las fechas, sin embargo. las cifras entregadas por el Minsal no son alentadoras y la posibilidad de correrlas después del informe del Consejo Asesor donde le recomiendan al Presidente postergarlas no hace más que pensar que así será”, partió diciendo el senador, agregando que “es probable que tengamos una reunión con el Presidente entre hoy mañana para tener más antecedentes. Le informaremos de la información que se nos entregue”.

Y agregó: “La bancada de senadores se reunió con Jaime Mañalich en el día de hoy y la verdad es que el tema no se ve alentador debido a que la vacuna Sinovac no tendré una buena cobertura en la cepa brasileñas es por ello que sugiere correrlas un largo tiempo”. De hecho, la cita con el exministro de Salud ocurrió luego de que Mañalich recomendara públicamente postergar los comicios.

Como sea, en el bloque reconocen que nadie quiere pagar el costo político de decir que se suspendan las elecciones, aunque saben que eso conllevará muchos problemas respecto al gasto electoral, el periodo de campaña, alcaldes que renunciaron, entre otros factores. Pero ahora, con el transcurso de las horas, están conscientes, agregan, que lo más importante es el factor sanitario.

El escenario, en todo caso, también es similar en la oposición en donde varios han transmitido pública y privadamente su negativa a correr las elecciones. El dilema ahora, afirman en el bloque, es que tienen que comenzar a ver cómo se moverá el cronograma electoral y para algunos lo más sensato es que los comicios se muevan para el 9 de mayo, que es para cuando estaba fijada la segunda vuelta de gobernadores.

De todas formas, otros dirigentes del bloque apuestan a impulsar ideas que ayuden a disminuir la cantidad de contagios, entre ellos, el cierre de fronteras. Aunque saben, dicen, que el plazo es acotado para que surta efecto.