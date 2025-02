El lamento de la DC por incluir a Francisco Pulgar en su bancada pese a denuncia por violación en su contra

Esta tarde, el Juzgado de Garantía de Talca accedió a la solicitud que hizo la Fiscalía Regional del Maule de fijar la medida cautelar de prisión preventiva para el diputado Francisco Pulgar tras formalizarlo por delitos de violación y abuso sexual a menor de 14 años en grado reiterado.

Si bien Pulgar es independiente, pasó por las bancadas del Partido de la Gente (PDG), puesto que fue electo por un cupo de ese partido, y de la Democracia Cristiana (DC), a la que se integró en abril del año pasado. En este último partido incluso se le consideró como carta para competir en la senatorial por el Maule. Por lo mismo, la medida aplicada contra el parlamentario logró convulsionar a la colectividad.

Y es que en el partido son conscientes de que su incorporación a la bancada se dio cuando ya estaban al tanto de la denuncia en su contra. De hecho, en 2021, cuando Pulgar compitió por la Gobernación Regional del Maule, la carta de la DC en esos comicios, Cristina Bravo, hizo mención a la denuncia durante la campaña en varias oportunidades.

Consultado por este medio sobre si un error incluir a Pulgar en la bancada DC, el jefe de esa instancia, el diputado Héctor Barría, indicó que “al momento de ingresar a la bancada del diputado Pulgar su situación judicial no estaba activa, pero cuando es desaforado se suspende la participación en la bancada (...). En esta situación no compete ninguna defensa corporativa y, por supuesto, respetar los fallos y el trabajo de los Tribunales de Justicia”.

10 SEPTIEMBRE 2024 DIPUTADO HECTOR BARRIA. FOTO: DEDVI MISSENE

En tanto, el presidente en ejercicio de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), reconoció que la situación compleja y planteó que “da cuenta de la necesidad de que tengamos un proyecto de ley que nos permita que las personas que han sido desaforadas no sigan percibiendo su dieta parlamentaria”. Además, fue enfático en decir que “no hay defensas corporativas”.

Foto: Dedvi Missene

Por su parte, la vicepresidenta de la Mujer de la DC, Paulina Mendoza, señaló que “el partido no participa en decisiones como la incorporación del diputado Pulgar. Por tanto, no me corresponde calificar una decisión administrativa como error político o no porque Pulgar no fue invitado a compartir un ideario doctrinario partidista común”.

Al igual que sus compañeros de partido, Mendoza defendió la idea de que “en este caso, no existe ni ha existido ninguna defensa corporativa. La decisión de incorporar al diputado fue antes de que se solicitase el desafuero, por lo que lo amparaba su derecho a la presunción de inocencia. Una vez que la investigación avanzó, y se solicitó el desafuero, la bancada actuó inmediatamente y lo suspendió”.

Este caso aún no ha sido abordado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. El Ministerio de la Mujer, que lidera Antonia Orellana (Frente Amplio), no tiene representación jurídica en el caso, considerando que la acusación contra el diputado Pulgar se presentó cuando la denunciante era menor de edad. Pese a esto, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la cartera hace un seguimiento del caso y existe un vínculo con el Centro de Atención Integral a Víctimas (CAVI) de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).