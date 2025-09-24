El lanzamiento “oficial” de campaña que alista Kast en La Araucanía

Este miércoles, pasadas la cinco de la tarde, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegará hasta la Región de La Araucanía para continuar con “La ruta del cambio”, que en las últimas semanas lo ha mantenido recorriendo distintas regiones del país.

En la zona el candidato no solo tiene agendadas algunas reuniones con vecinos y gremios, junto a su participación en el foro presidencial organizado por la Multigremial Araucanía (principal motivo del viaje), sino también lo que será el lanzamiento “oficial” de su campaña hacia La Moneda.

Así, desde la semana pasada, a través de redes sociales y distintos grupos de WhatsApp, han estado circulando invitaciones para inscribirse en el acto.

“Este jueves 25 de septiembre a las 18:00 h continuaremos con la gira de José Antonio Kast… ¡Acá en nuestra tierra, Temuco! Necesitamos que seamos muchos, que se note la fuerza de quienes queremos orden, seguridad y un mejor futuro para Chile", se lee en el formulario de invitación.

El acto, en todo caso, seguirá la línea de lo realizado en otras regiones. Lo que según explican en el comando, considera el diseño de la “oficina móvil”, donde Kast sostiene reuniones con distintas organizaciones y dirigentes locales, y más tarde un acto al que se espera asistan más de 500 personas, entre militantes, candidatos, autoridades y otros adherentes independientes.

Allí el candidato entregará un discurso que se extenderá por cerca de una hora, no solo en modo “arenga” para el inicio de la campaña, sino también con los principales ejes de su candidatura como seguridad, crecimiento económico e inmigración. Esto, en línea con el diseño de llamar a establecer un gobierno de “emergencia” y cuestionando al oficialismo y su candidata Jeannette Jara.

“El desafío es bien claro: llegar a todos los rincones de Chile explicándoles a los chilenos, con un tono de esperanza, de que efectivamente Chile puede ser uno de los países más seguros de Latinoamérica. Explicarles cuáles van a ser las medidas, explicarles en qué consiste cuando nosotros hablamos de un cambio radical para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia desatada y el terrorismo en la Macrozona Sur”, adelantó durante el lunes el presidente del partido, Arturo Squella, consultado sobre el inicio de la campaña.

Por lo mismo, la idea explican fuentes en el partido, es que tal como ha sido en otras regiones, el encuentro sea principalmente ciudadano. Y en ese contexto, que se haya elegido La Araucanía para arrancar formalmente la campaña no fue al azar.

Y es que la zona se ha transformado en uno de los principales focos del partido de cara a las elecciones parlamentarias, específicamente en el Senado. Allí, con miras a repetir el resultado en el Consejo Constitucional, la apuesta de la colectividad es elegir a dos de los cinco escaños.

Para eso la región es la única donde la tienda cuenta con dos candidatos fuertes para el Senado: la secretaria general del partido y exconvencional constituyente, Ruth Hurtado, y el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter.

La apuesta -explican- es que el exjefe municipal pueda arrastrar a Hurtado para así asegurar los dos escaños. Lo que no es menor, considerando que los obligaría a doblar los votos del pacto.

Por lo mismo, no fue una sorpresa el lanzamiento más formal de la campaña.

De hecho, no es primera vez en el año que Kast visita La Araucanía. Lo hizo en junio, en el marco de su participación en Enela, donde también aprovechó de desplegarse en terreno, y dos meses después justamente para anunciar la candidatura senatorial de Carter.

En todo caso, en la colectividad reiteran que el lanzamiento en La Araucanía es parte de la agenda del candidato para su gira nacional, la que se extenderá de cara a la primera vuelta, y que hasta el momento ha pasado por Antofagasta, Villa Alemana, Talca y Puerto Montt.