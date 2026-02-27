El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

La noche del 10 de marzo, José Antonio Kast dormirá en Cerro Castillo.

Junto a su esposa, María Pía Adriasola, y a su círculo más cercano de colaboradores, el presidente electo se trasladará a Viña del Mar tras una intensa jornada de bilaterales con los jefes de Estado y otros representantes que llegarán a Chile para el cambio de mando. Esas serán sus últimas reuniones como presidente electo: al día siguiente, a eso del mediodía, Kast se convertirá en Presidente de la República.

A 12 días de asumir, los equipos de la Oficina del Presidente Electo (OPE) están afinando los últimos detalles de una jornada que combina protocolo, simbolismos y que siempre deja más de una sorpresa.

El Palacio Presidencial Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar. la-tercera

La mañana del 11 de marzo arrancará temprano y en dos frentes. Mientras Kast se preparará en la residencia presidencial, sus ministros y subsecretarios se reunirán a primera hora en las dependencias de la OPE, ubicada en La Gloria 88, Las Condes.

Desde allí, partirán en conjunto hacia la Región de Valparaíso para integrarse al primer acto formal del nuevo gobierno: la fotografía oficial del gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo , pactada para las 10:30 horas.

A las 12:00 comenzará la ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde Gabriel Boric hará entrega de la banda presidencial a Kast, quien posteriormente tomará juramento a su gabinete ministerial.

A las 14:00, el ya Presidente de la República y la Primera Dama ofrecerán una recepción en honor a los jefes de Estado extranjeros presentes en el Palacio de Cerro Castillo.

En paralelo, y para el equipo de gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, será el anfitrión de un almuerzo para el resto del gabinete -junto a otras autoridades internacionales- en el Sheraton Miramar.

Aunque en la práctica será el 9 de marzo cuando el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se convierta en el primer personero del gobierno entrante en pisar La Moneda, el 11 la escena será distinta: ya investido como ministro del Interior, Alvarado arribará a Palacio antes que el propio Presidente, a eso de las 17.00 horas.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. MARIO TELLEZ

Tras el almuerzo de Cerro Castillo, Kast enfilará hacia Santiago. Pero antes del esperado recorrido por la Alameda en el histórico Ford Galaxie -el tradicional auto descubierto en que los presidentes saludan a la ciudadanía- el nuevo Presidente evalúa realizar su primera actividad oficial en un colegio de Paine.

La visita, que sería la primera actividad en terreno de su mandato, no ha sido confirmada formalmente por su equipo, aunque ya está en carpeta.

La jornada cerrará a las 21:00 con el tradicional discurso desde el balcón del Salón Toesca del Palacio de La Moneda, hacia la Plaza de la Constitución.