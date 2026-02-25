“El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

La región del Maule y en una actividad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Ese fue el lugar elegido por el Presidente Gabriel Boric este miércoles para realizar su espaldarazo más cerrado a su ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien el viernes pasado quedó en el centro de la tempestad que desató Estados Unidos a raíz del proyecto de cable submarino chino en Chile.

“ Acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha recomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colin, a lo largo de todo Chile”, dijo el Presidente. Luego, de manera indirecta lo respaldó en medio de la crisis que derivó en que la Casa Blanca le revocara su visa.

“ El ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él. Y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida y que nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, del pueblo de Chile”, indicó el jefe de Estado.

Muñoz no solo ha sido apuntado por el gobierno de Donald Trump, sino que también recibió críticas transversales este martes por no haber transparentado desde un inicio que él llegó a firmar un decreto de concesión del proyecto de China Mobile que pretende conectar Hong Kong con Valparaíso, el pasado 27 de enero. Luego de alertas informales que transmitieron desde la embajada de EE.UU. por supuestas amenazas a la seguridad regional, dos días después el secretario de Estado optó por anular el documento.

En medio de la presión sobre Muñoz, La Moneda optó por salir a blindar a uno de los cinco ministros que han acompañado al Presidente Boric desde el inicio de su administración . Horas antes de Boric, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo lo propio en conversación con radio Sonar.

La misma Vallejo estuvo la tarde de este martes reunida con Muñoz en La Moneda. En la instancia también estuvieron los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y de Defensa, Adriana Delpiano.

La cita sirvió principalmente para analizar cómo actuar frente al futuro de la crisis. Tras el encuentro se plasmó un espaldarazo evidente a Muñoz. Sin embargo, durante la reunión en Palacio, dicen conocedores de su contenido, se hizo un repaso sobre las salidas comunicacionales que han salido desde el Ejecutivo para enfrentar la crisis, el principal flanco que han cuestionado los distintos personeros políticos.

En ese sentido, aseguran las mismas fuentes, se le habría planteado a Muñoz que pudo haber sido más claro desde el inicio respecto del caso, que partió con una enredada declaración del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, el sábado pasado. El militante PC dio a entender a El Mercurio que el proyecto de cable submarino estaba avanzado.

Ante esto, Muñoz debió salir, en coordinación con Palacio, a aclarar en varias entrevistas que este no era el caso y que en realidad la iniciativa recién estaba en la primera de 13 etapas.

Sin embargo, lo que no dijo Muñoz -sino hasta el lunes en la noche- fue que él mismo había firmado un decreto de concesión del proyecto el 27 de enero, documento que debió anular dos días después por las alertas norteamericanas.

La Moneda: la pelota la tiene Kast

Otro punto de concordancia que tuvo la reunión de ayer en La Moneda fue que, por temas lógicos de tiempo, quienes tendrán que decidir si el proyecto con China Mobile ve finalmente la luz o no será el futuro gobierno de José Antonio Kast.

El republicano ascenderá al poder en dos semanas, por lo que es poco lo que el Ejecutivo de Boric puede avanzar con la iniciativa de telecomunicaciones.

Esta parte del diseño para enfrentar la crisis fue plasmada por el propio Boric en la noche de este martes. Minutos después del encuentro entre sus ministros -donde él no estuvo-, el Mandatario posteó en sus redes sociales que “durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”.

El proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características. Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 24, 2026

Desde el gobierno de Kast, en tanto, han comenzado a surgir críticas por el poco acceso a información que han podido tener respecto de la crisis.

Este martes, primero, fue el propio Presidente electo quien afirmó que “creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”, respecto del caso, y que “esperamos que ese traspaso de información y de ministerio se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna”.

Este miércoles, en tanto, el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó que hay “no solo un problema comunicacional del actual gobierno, sino un tema de conducción de la política externa del país y de cómo se llevan adelante estos procesos de decisiones que son complejas”.

“También hay una falta de transparencia en un proceso de traspaso de mando donde deberían tener al menos la deferencia de comunicar cuando hay decisiones que son complejas y que van a afectar al próximo gobierno, y en este caso no se hizo”, agregó el próximo secretario de Estado UDI.