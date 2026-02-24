Con un representante de EE.UU.: la cita clave que frenó el proyecto de China Mobile

Horas después de que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que otorgó la concesión para el proyecto de cable submarino chino, el Ejecutivo se puso en alerta.

Tras la firma, el 27 de enero, Guillermo Petersen (PC) r ecibió a un representante de la Embajada de Estados Unidos, quien levantó alarmas respecto de un posible problema de seguridad regional que implicaría la iniciativa impulsada por China Mobile .

Petersen es uno de los que recibieron el castigo de la Casa Blanca, desde donde el viernes se informó la revocación de tres visas para funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric. También es jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), por lo que, tras recibir la alerta horas después de la firma del decreto, informó del problema a sus superiores.

Esta información llegó al ministro Juan Carlos Muñoz, quien dos días después de la firma decidió echar pie atrás al empuje que recibió la iniciativa de cable submarino que iba a conectar Hong Kong con Valparaíso. Este proyecto hoy se mantiene bajo evaluación de La Moneda.

La reunión entre Guillermo Petersen y el representante de Estados Unidos -no fue el embajador Brandon Judd- fue la clave, dicen en Palacio, para frenar el proyecto el 29 de enero, a solo dos días de que el ministro Muñoz firmara la concesión de la iniciativa.

Esa misma jornada Muñoz solicitó mayores antecedentes a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Días después, el 2 de febrero, el ministro se reunió con el embajador Brandon Judd, cita en la que, según dijo el secretario de Estado a La Tercera Domingo, recibir sanciones en caso de que se mantuviera adelante el proyecto de cable submarino chino.

La cita que tuvo Petersen es manejada al interior de La Moneda. De hecho, durante la mañana de este martes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo referencia a dicho encuentro, en conversación con radio Duna.