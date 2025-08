¿El premio al díscolo? RN preinscribe al diputado Enrique Lee (ind.) como candidato al Senado

Dos precandidatos inscribió Renovación Nacional para la circunscripción 1, de Arica y Parinacota. Quien lidera la dupla, de acuerdo al documento que dio a conocer el partido, es el diputado independiente Enrique Lee.

Su nombre, en todo caso, no pasó desapercibido en la tienda de Antonio Varias, pues han existido críticas internas a la decisión de llevar a Lee, considerando que él fue uno de los diputados que firmaron la acusación constitucional que se presentó en contra de Andrés Allamand, exsenador, exdiputado, exministro, excandidato presidencial, exsecretario general y expresidente del partido, del cual es, además, uno de sus fundadores.

Este juicio político, ingresado en mayo de 2022, fue en su calidad de exministro de Relaciones de Exteriores por haber “abandonado” el país “en momentos de grave crisis fronteriza provocada por la inmigración descontrolada en el norte de Chile”.

La independencia del diputado le ha permitido moverse al interior del Congreso sellando acuerdos con variados diputados. La falta de un domicilio político fijo, incluso, lo ha aprovechado al interior de la propia coalición de centroderecha, pues el representante de Arica ingresó a Chile Vamos cuando fue candidato por la coalición -manteniendo su independencia partidaria- para competir por la Gobernación Regional de Arica en el año 2021.

Luego de la derrota se sumó a una nueva contienda electoral. Para la elección parlamentaria de 2021 compitió en un cupo del extinto Partido Regionalista Independiente (PRI), entonces parte del mismo conglomerado de derecha, por el cual Lee fue elegido.

Una vez electo, y con el PRI fuera del mapa, ingresó al comité de Evópoli. Sin embargo, su rúbrica en la acusación constitucional contra Allamand fue el gatillante para que fuera expulsado de su bancada y de Chile Vamos.

La independencia de Lee en el Congreso

Si bien la mayoría de los proyectos que ha firmado Lee como diputado lo hizo junto a representantes de la derecha, eso no le ha impedido para acordar otros con representantes del oficialismo, especialmente los que dicen materias de salud.

Además de ello, él fue uno de los aliados de la diputada Pamela Jiles en su arremetida de impulsar los retiros de fondos previsionales. Este tipo de movimientos ha convertido al representante por Arica en uno de los interlocutores del gobierno a la hora de amarrar ciertos proyectos, dada su capacidad de inclinar la balanza de apoyos al interior de la Cámara.

Del mismo modo, el diputado logró llegar a la presidencia de la Comisión de Defensa, luego de activar negociaciones con representantes del oficialismo y, así, evitar el arribo de la derecha a ese cargo, quien apostaba por Álvaro Carter (ind. republicano).

La jugada de Lee desató la furia de ese sector. El jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, no dudó en lanzar sus dardos públicamente.

“Socialcristianos entraron en alianza con la izquierda para tomar la presidencia de la Comisión de Defensa. ¿Cómo pueden hablar después de pactos con nosotros para la parlamentaria?”, posteó el republicano en su cuenta de X.

El análisis interno de RN

Si bien la inscripción de Lee es como precandidato, desde RN confían en su buen desempeño electoral para mantener su carta para la Cámara Alta.

La vicepresidenta de RN, la diputada Ximena Ossandón, sostuvo que “todavía las candidaturas no están inscritas, nosotros le hemos pedido que se tenga que acercar a nuestro comité”.

Respecto al actuar legislativo de Lee, Ossandón aseguró que “las votaciones son muy personales, si tú ves en nuestra a bancada, a diferencia de otras, es que uno respeta mucho la individualidad”.

Y añadió: “Tiene los principios de RN y tiene que hacer un compromiso, esta cosa no es gratis, pero efectivamente hay mucho mérito de parte de él, es una persona que marca muy bien, tiene un buen trabajo territorial y legislativo”.

Al interior del partido han existido fuertes críticas a su preinscripción, desde donde han transmitido que deben apostar por otro perfil de candidatos, considerando que con Lee no existe ninguna garantía de que se mantenga en la bancada por los ocho años.

La prenómina que entregó la tienda de Antonio Varas este fin de semana será la carta con la que la colectividad presidida por el senador Rodrigo Galilea se presentará ante los otros partidos de oposición para negociar la lista final, la que debe ser ingresada hasta el lunes 18 de agosto, a las 24.00 horas.

En esa negociación, a Lee se le aparecen contendores como el actual senador José Durana (UDI). Sin embargo, las tratativas están concentradas en explorar pactos por omisión entre los partidos; es decir, que una alguna colectividad del sector se reste de competir por una determinada zona y, con ello, darle luz verde a otro partido para que presente a su candidato en otra circunscripción.

Consultado al respecto, Lee aseguró que “mi compromiso es con los ariqueños. El hecho que RN o cualquier partido valore ese compromiso habla muy bien de ese partido”.

“Agradezco el espacio que RN me está dando, y aunque tengo los patrocinios para inscribir mi candidatura independiente fuera de lista, el sistema me obligaría a ganar a la suma de tres candidatos, lo que evidentemente no es muy justo”, complementó.

Y remató: “Este gesto de RN también habla muy bien de este partido y de la oposición en general”.