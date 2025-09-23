El reencuentro de Boric y Jackson en Nueva York

Durante este miércoles, en el marco de la nueva Asamblea General de las Organizaciones Unidas (ONU), en Nueva York, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, será uno de los principales moderadores del homenaje al fallecido expresidente de Uruguay, José Mujica, organizado por distintos mandatarios de izquierda en la segunda versión de la cumbre Democracia Siempre.

Será justamente en esa instancia donde se reunirá con el Presidente Gabriel Boric, quien es uno de los asistentes confirmados para la actividad en memoria de Mujica, quien falleció en mayo de este año.

Ese, en todo caso, es solo uno de los encuentros en la agenda del líder del Frente Amplio, quien durante estos días en Nueva York, ha sostenido distintas actividades con centros de pensamiento de izquierda.

Ayer, por ejemplo, participó de una reunión en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, donde participaron centros de estudio de Latinoamérica, Europa y Oceanía, entre ellos el ligado al Frente Amplio, Rumbo Colectivo, en el “Segundo Encuentro Internacional de la Sociedad Civil”.

“En el marco de la 80° Asamblea General de la ONU, se realizó el Segundo Encuentro Internacional de la Sociedad Civil, instancia que dio origen a la Red Internacional de Pensamiento Democrático: una plataforma global de centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del multilateralismo", publicó la organización en sus redes sociales.

En el marco de la nueva cumbre Democracia Siempre, que se realizó hace unos meses en territorio nacional con la participación de los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay), Jackson también ha participado de otras actividades y exposiciones.