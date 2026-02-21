SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El “retiro” de Kast en el sur

    El presidente electo pausó su descanso para reunirse con autoridades de la Región de Los Lagos. En esos encuentros, la futura primera dama asumió un rol protagónico.

    Por 
    Franco Cicchetti
     
    Josefa Sciammaro

    Lo que comenzó como un paréntesis de desconexión familiar en el lago Llanquihue terminó convirtiéndose en el primer movimiento regional del presidente electo, José Antonio Kast, tras su triunfo electoral.

    El “retiro” del republicano se extendió por 10 días y al menos durante la primera semana lo mantuvo totalmente desconectado, en familia y solamente con algunas reuniones en su habitual casa de veraneo, en los alrededores de la localidad de Ensenada y de La Fábrica, camino a Puerto Varas.

    El lugar es el principal refugio familiar de Kast, donde suele viajar acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y sus nueves hijos. Así, lejos de los protocolos de Estado, el presidente electo privilegió una rutina doméstica. “Hemos tenido harto tiempo para encontrarnos, conversar, jugar algunos juegos de mesa y simplemente descansar”, afirmó Kast.

    Ese descanso, sin embargo, terminó el pasado lunes, cuando decidió retomar su agenda con algunos encuentros con autoridades de la zona, en los que la futura primera dama asumió su rol más protagónico desde que Kast se impuso en la segunda vuelta. De esas citas también participó el futuro delegado regional de Los Lagos, Cristián Palma.

    La bitácora sureña

    El principal instrumento político de José Antonio Kast en su paso por Los Lagos fue una discreta libreta negra. Con lápiz en mano, el mandatario electo anotó minuciosamente los requerimientos y programas locales.

    Esta dinámica arrancó el lunes a las 9 de la mañana en la oficina del alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate. A la cita, Kast llegó luciendo su clásico traje azul con corbata roja. A su lado, Adriasola contrastaba con un sobrio atuendo negro atenuado por una camisa blanca y un pañuelo amarillo al cuello.

    Durante cerca de una hora se estableció el patrón de la gira: Gárate exponía una detallada minuta sobre nudos críticos de la zona, mientras Kast tomaba apuntes en silencio, dejando que el diálogo fluyera. Adriasola, muy lejos de cultivar un segundo plano, tomó un rol protagónico.

    Aunque no es primera vez que la futura primera dama se muestra desplegada con Kast -de hecho, lo ha acompañado en sus giras fuera del país, donde se ha reunido con las esposas de otros mandatarios-, lo cierto es que en cada uno de los encuentros en el sur del país dejó entrever el estilo que asumirá una vez en La Moneda.

    Ese mismo lunes, Kast se juntó con el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, y también se trasladó a Puerto Octay, donde sostuvo una reunión con la alcaldesa María Elena Ojeda. Allí, una extensa mesa, provista de agua y comida, aguardaba a una amplia comitiva de concejales.

    Adriasola se mantuvo activa durante toda la cita, “en todo minuto con nosotros”, graficaría con asombro la alcaldesa. Añadió que la futura primera dama adoptó un perfil técnico, abordando materias relativas al sistema de Agua Potable Rural (APR) y los déficits de alcantarillado.

    Durante la ronda de encuentros con autoridades regionales, el presidente electo y su esposa -según testigos- evidenciaron que juegan como equipo. Se escuchaban y cedían los espacios con naturalidad para intervenir.

    A las 13.15 del martes 17 de febrero, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihg, recibió al futuro presidente en su despacho junto a Palma. De esta cita no participó la futura primera dama, quien, según explicaron, debía alistar los preparativos para el retorno a la capital.

    La conversación se extendió por cerca de dos horas. Como ya había ocurrido en otras comunas de la zona, escuchó cada intervención con atención y tomó apuntes en su agenda, registrando los planteamientos y propuestas que surgían desde el concejo municipal.

    “Agradecemos enormemente que haya venido a Puerto Montt en el marco de sus vacaciones”, señaló el alcalde. En esa línea, destacó el interés del mandatario electo por recoger experiencias locales que puedan replicarse en otras partes del país, especialmente aquellas iniciativas que, según explicó, han dado resultados concretos en el ámbito municipal.

    Más sobre:José Antonio KastLT SábadoMaría Pía AdriasolaPrimera damaRegión de Los Lagos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Lo más leído

    1.
    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile

    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile

    2.
    Doble check jurídico para Kast en La Moneda: la dupla de abogados que cuidará la firma del presidente electo

    Doble check jurídico para Kast en La Moneda: la dupla de abogados que cuidará la firma del presidente electo

    3.
    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    4.
    Carmen Soza, la gran ausente del gobierno de Kast

    Carmen Soza, la gran ausente del gobierno de Kast

    5.
    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino
    Negocios

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”
    El Deportivo

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    Manual para entender una década de caos político en Perú
    Mundo

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Tres muertos en un nuevo “ataque letal” de EE.UU. contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder