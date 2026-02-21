El “retiro” de Kast en el sur

Lo que comenzó como un paréntesis de desconexión familiar en el lago Llanquihue terminó convirtiéndose en el primer movimiento regional del presidente electo, José Antonio Kast, tras su triunfo electoral.

El “retiro” del republicano se extendió por 10 días y al menos durante la primera semana lo mantuvo totalmente desconectado, en familia y solamente con algunas reuniones en su habitual casa de veraneo, en los alrededores de la localidad de Ensenada y de La Fábrica, camino a Puerto Varas.

El lugar es el principal refugio familiar de Kast, donde suele viajar acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y sus nueves hijos. Así, lejos de los protocolos de Estado, el presidente electo privilegió una rutina doméstica. “Hemos tenido harto tiempo para encontrarnos, conversar, jugar algunos juegos de mesa y simplemente descansar”, afirmó Kast.

Ese descanso, sin embargo, terminó el pasado lunes, cuando decidió retomar su agenda con algunos encuentros con autoridades de la zona, en los que la futura primera dama asumió su rol más protagónico desde que Kast se impuso en la segunda vuelta. De esas citas también participó el futuro delegado regional de Los Lagos, Cristián Palma.

La bitácora sureña

El principal instrumento político de José Antonio Kast en su paso por Los Lagos fue una discreta libreta negra. Con lápiz en mano, el mandatario electo anotó minuciosamente los requerimientos y programas locales.

Esta dinámica arrancó el lunes a las 9 de la mañana en la oficina del alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate. A la cita, Kast llegó luciendo su clásico traje azul con corbata roja. A su lado, Adriasola contrastaba con un sobrio atuendo negro atenuado por una camisa blanca y un pañuelo amarillo al cuello.

Durante cerca de una hora se estableció el patrón de la gira: Gárate exponía una detallada minuta sobre nudos críticos de la zona, mientras Kast tomaba apuntes en silencio, dejando que el diálogo fluyera. Adriasola, muy lejos de cultivar un segundo plano, tomó un rol protagónico.

Aunque no es primera vez que la futura primera dama se muestra desplegada con Kast -de hecho, lo ha acompañado en sus giras fuera del país, donde se ha reunido con las esposas de otros mandatarios-, lo cierto es que en cada uno de los encuentros en el sur del país dejó entrever el estilo que asumirá una vez en La Moneda.

Ese mismo lunes, Kast se juntó con el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, y también se trasladó a Puerto Octay, donde sostuvo una reunión con la alcaldesa María Elena Ojeda. Allí, una extensa mesa, provista de agua y comida, aguardaba a una amplia comitiva de concejales.

Adriasola se mantuvo activa durante toda la cita, “en todo minuto con nosotros”, graficaría con asombro la alcaldesa. Añadió que la futura primera dama adoptó un perfil técnico, abordando materias relativas al sistema de Agua Potable Rural (APR) y los déficits de alcantarillado.

Durante la ronda de encuentros con autoridades regionales, el presidente electo y su esposa -según testigos- evidenciaron que juegan como equipo. Se escuchaban y cedían los espacios con naturalidad para intervenir.

A las 13.15 del martes 17 de febrero, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihg, recibió al futuro presidente en su despacho junto a Palma. De esta cita no participó la futura primera dama, quien, según explicaron, debía alistar los preparativos para el retorno a la capital.

La conversación se extendió por cerca de dos horas. Como ya había ocurrido en otras comunas de la zona, escuchó cada intervención con atención y tomó apuntes en su agenda, registrando los planteamientos y propuestas que surgían desde el concejo municipal.

“Agradecemos enormemente que haya venido a Puerto Montt en el marco de sus vacaciones”, señaló el alcalde. En esa línea, destacó el interés del mandatario electo por recoger experiencias locales que puedan replicarse en otras partes del país, especialmente aquellas iniciativas que, según explicó, han dado resultados concretos en el ámbito municipal.