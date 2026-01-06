El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

A las 11.03 horas de este martes, Presidencia comunicó que Felipe Melo Rivara renunció a su cargo de jefe de asesores del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric para enfocarse en nuevos desafíos laborales.

Su dimisión, a 65 días de dejar el poder, implicó un reajuste de piezas al interior de la Presidencia: la exministra Aisén Etcheverry (FA) lo sucedió a cargo del Segundo Piso y el anterior cargo de esta última, quien ejerció como jefa de planificación estratégica, quedará vacante.

En la práctica, se trata de un cargo que la exministra ya conoce desde cerca, pues ella, Melo y el jefe de gabinete, Carlos Durán, eran el triángulo que lideraba la Presidencia de Boric. Sin embargo, en esa triada el ingeniero y expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) era el que tenía menos incidencia política.

En desmedro suyo, Durán y Etcheverry se fortalecieron como la principal dupla de la Presidencia e integraron el cada vez más exclusivo espacio donde Boric toma sus decisiones, donde también están los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; y de la Segegob, Camila Vallejo.

Etcheverry inició sus primeros pasos en el Ejecutivo al encabezar la División de Coordinación Interministerial (DCI), que en el comienzo del gobierno estaba en manos de la Segpres. Por esas fechas fue un fichaje directo de Giorgio Jackson, a quien acompañó en dicha cartera.

Luego, en marzo de 2023, ella se convirtió en ministra de Ciencia, donde tuvo que convivir en plena campaña presidencial con otro rol, pues Boric le solicitó ser vocera de gobierno subrogante cuando Vallejo tuvo su periodo de prenatal y postnatal.

Allí, Etcheverry tuvo sus oficinas en Palacio, las que antes eran usadas por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Además, desde esa posición incidió en los cruces con la entonces abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que fueron bien evaluados en Palacio al considerar que la exalcaldesa se habría “enredado”.

Tras el retorno de Vallejo, desde La Moneda surgió la idea de mantener a Etcheverry con un cargo en Palacio, pues a esas alturas era bien considerada por el Presidente, al punto de que se instaló la idea de un “falso adiós”.

Esto se materializó en julio del año pasado, cuando Boric la sacó del Ministerio de Ciencia y le inventó el cargo de jefa de planificación estratégica de la Presidencia, lo que implicó que se hiciera cargo del relato del Ejecutivo en su proceso de cierre.

Esa misma función será absorbida ahora en su nuevo rol como jefa del Segundo Piso.

La bullada salida de Melo

Si bien la búsqueda de nuevos desafíos laborales de Felipe Melo es la versión que se entregó formalmente en Palacio, algunos personeros del gobierno y el oficialismo creen que también pesó en su salida la discusión que iniciará hoy en el Congreso por la ley de reajuste al sector público, donde en la oposición y sectores del oficialismo han acusado un intento de “amarre”.

En ese sentido, según publicó Ex-Ante en diciembre, Melo jugó un papel al ser uno de los impulsores de medidas que permiten la continuidad de algunos funcionarios públicos en sus cargos, cuando ejerció como jefe del Servicio Civil.

Desde esa posición, según consignó un oficio del Ministerio de Hacienda en noviembre de 2024, su entidad recomendó la fundamentación de la no renovación de contratos de algunos funcionarios públicos, mismo espíritu de la ley que se ingresa en el Congreso por el gobierno, donde, en todo caso, se excluyen a los asesores de confianza, quienes debe renunciar antes del 11 de marzo.

Esto derivó en la molestia del mundo parlamentario, pues el debate ha generado una división en el mundo oficialista, donde no todo el sector se ha cuadrado con la postura del Ejecutivo, pese a que los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; del Interior, Álvaro Elizalde, y la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, han salido a reforzar la explicación de la iniciativa.

En ese contexto, en el marco del comité político ampliado que se hizo este lunes en La Moneda, el ministro Grau salió a hacer un mea culpa por cómo el gobierno manejó en un principio la discusión de la ley de reajuste al sector público.

Parte de esta autocrítica a puertas cerradas se centró en que la oposición logró instalar el concepto de “ley de amarre” pese a que desde Palacio salieron a explicar la medida y que esta no afectaba a los funcionarios públicos que llegaron al gobierno de Gabriel Boric por confianza política.

En ese sentido, Grau planteó una demora, según tres de los presentes, por no salir a explicar a los parlamentarios del sector de manera más oportuna el impacto de la medida.