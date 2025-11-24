BLACK SALE $990
    Política

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast

    En el programa de streaming de La Tercera, la exabanderada presidencial y ahora senadora electa por la Región del Maule aseguró que el discurso de Kast apunta a la desconfianza entre los habitantes del país, y que eso implementado en un eventual mandato "sería fatal" para Chile.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La senadora electa por la Región del Maule, Beatriz Sánchez (FA), planteó la mañana de este lunes que le da “temor” la eventual llegada de José Antonio Kast (republicano) a La Moneda.

    La excandidata presidencial -que se enfrentó con el mismo Kast en 2017- dijo en Desde la Redacción de La Tercera que su miedo estaba centrado en los “retrocesos” que el republicano podría llevar a cabo en caso de ser el siguiente gobernante del país.

    “Hay cuestiones que en su discurso que a mí me generan rechazo y también temor. Por ejemplo, la confianza entre nosotros”, sostuvo.

    “Creo que las sociedades mejoran económicamente, mejoran en su percepción de vida, de mejoría de vida, cuando confiamos entre nosotros, cuando creemos en otras personas, cuando abrimos las puertas, cuando nos sentimos mejor en donde vivimos, ¿no? Y creo que lo que propone José Antonio Kast es justo lo contrario“, explicó.

    José Antonio Kast

    “Creo que él propone o todo lo que dice es que desconfiemos entre nosotros, que no exista como buena onda entre nosotros. Creo que tiene un discurso que nos separa y que no nos une. Eso es lo que yo veo en el discurso de fondo”, continuó.

    “Su discurso va a eso, y creo que sería fatal ir construyendo un país en que la base sería la desconfianza entre todos nosotros. Creo que eso sería fatal”, agregó.

    Dicho eso, planteó: “Creo que si José Antonio Kast hubiese ganado en vez del presidente Boric, hay una serie de leyes que no se habrían aprobado”.

    “Hoy día no contaríamos con el royalty minero, hoy día no contaríamos con la ley de pensiones que le mejora en la práctica la pensión a las personas que están jubiladas y que cada vez van a ser más”, sostuvo.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Beatriz SánchezOfiicalismoFrente Amplio

