SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El test de la disciplina en la campaña de Matthei: Sutil, Coloma y los partidos vigilantes de los descuelgues en favor de Kast

Los apoyos de militantes RN al candidato republicano son una de las principales preocupaciones de los partidos y del comité político de la candidata. Para neutralizar ese escenario, Sutil y Coloma han reforzado los mensajes internos al orden y se sumaron María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez al equipo de campaña.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre

El debate se abrió en el chat que comparten los miembros de la comisión política de Renovación Nacional (RN), minutos después de que La Tercera diera a conocer un nuevo “descuelgue” de una autoridad en ejercicio a la campaña de José Antonio Kast, el del alcalde de Tucapel, Jaime Veloso: ¿Sancionar (o no) a quienes han manifestado su apoyo al republicano en desmedro de la candidata Evelyn Matthei?

Y frente a ello, no hay una postura única.

Si bien hace algunos días la directiva había dado una “golpe de timón” al remitir de inmediato al tribunal supremo los antecedentes de las declaraciones del senador Alejandro Kusanovic en La Segunda a favor de Kast, y -además- las de su extimonel Carlos Larraín al tribunal regional, entre quienes comparten el WhatsApp de la comisión política -comisionados, presidentes regionales y representantes de los distintos estamentos-, hay inquietud por la señal que envía el partido si a futuro ocurren más bajas en favor del republicano.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, fue uno de los que se manifestaron contrario a establecer sanciones durante el período electoral. “Un error estar expulsando en pleno período electoral o sancionando (...). Eso se habla después de la elección. Más daño produce el castigo o persecución”, manifestó.

Con él estuvieron de acuerdo el presidente regional del Biobío, Claudio Eguiluz, y otros consejeros, bajo el argumento de que se genera un doble impacto mediático, perjudicial para la campaña de Evelyn Matthei: el ruido que provoca el descuelgue de un militante en sí mismo y las sanciones aplicadas por el órgano disciplinario de la colectividad.

Eguiluz, quien accedió a conversar con este medio, asevera que “cuando se trata de alguna autoridad importante del partido, parlamentario, alcalde, dirigente nacional, hay que predicar con el ejemplo y hay que ser más drástico. Por lo general, lo que se hace, se suspende la militancia y este tema sigue su curso para verse seguramente incluso posterior a la elección".

Pero el presidente regional desdramatiza el caso: “No podemos matar conejos con dinamita. Hay casos que no tienen mayor relevancia y hay que verlos en su mérito"

Y añade que “nadie está obligado a pertenecer o a permanecer en RN. El que no se sienta cómodo puede renunciar a través de la página del Servel”.

Hasta el cierre de esta edición el caso de Veloso no había sido remitido al órgano disciplinario.

De todas formas, y aunque las indisciplinas se han concentrado en RN, el tema es una de las preocupaciones del senador Juan Antonio Coloma (UDI) en su rol como coordinador político.

El domingo pasado, en conversación con Mesa Central, de Canal 13, restó importancia a los descuelgues, pero recalcó que “(es) mejor que no pasen”. En todo caso, el legislador lamentó que existan dirigentes que “por razones propias se salgan un poquito de la lógica institucional”.

Del tema también ha estado pendiente el empresario Juan Sutil, que la semana pasada llegó al comando a encargarse de la estrategia de campaña.

Ambos -Coloma y Sutil- han hecho de la disciplina uno de sus objetivos en sus nuevos roles y -por ello- este fue uno de los temas principales de sus primeras reuniones de comité político. La importancia del orden -por ejemplo- también ha estado centrada en sus respectivas bajadas comunicacionales y en la del resto del equipo de campaña.

Sutil afirma a La Tercera que, frente a los descuelgues, “vamos a ir fortaleciendo la adhesión, conquistando corazones. Estamos trabajando para eso”.

Es esa misma preocupación la que llevó a sumar al equipo de coordinación estratégica a María Irene Chadwick, antigua directora de programación del gobierno de Sebastián Piñera, y a Gonzalo Gómez -de Vía Central- al comando. La idea es que ambos afinen los mensajes de campaña, asesoren a la dupla Coloma-Sutil y fortalezcan la coordinación general de la campaña.

Más sobre:La Tercera PMPolíticaEvelyn MattheiCampaña

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Demócratas insiste en su apoyo a diputado Calisto y afirma que están “defendiendo la presunción de inocencia”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones
Chile

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro
Negocios

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia
El Deportivo

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia

La urgencia de Colo Colo ante la UC: “No nos queda otra que empezar a ganar”

Escaneando al rival de la U: el declive que embarga al Independiente de Loyola, Cabral y Galdames

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva
Cultura y entretención

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania
Mundo

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi