Política

RN endurece postura frente a descuelgues: suspende militancia del senador Kusanovic por su apoyo a Kast

La sanción al parlamentario y el proceso abierto contra el extimonel de la colectividad, Carlos Larraín, es una señal para quienes han manifestado ambigüedades respecto a la candidatura de Evelyn Matthei.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
Sebastian Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

Los descuelgues en desmedro de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei tuvieron sus primeras consecuencias.

El tribunal supremo de la colectividad sesionó durante la tarde del miércoles y resolvió suspender la militancia del senador Alejandro Kusanovic y derivar una denuncia en contra del extimonel Carlos Larraín al tribunal metropolitano de la tienda.

Esto, debido a que ambas figuras de la colectividad dieron a conocer de manera pública que votarán por el abanderado republicano, José Antonio Kast, en la elección presidencial de noviembre, contrario al compromiso adoptado por el consejo general de RN en enero pasado.

“Voy a votar por el candidato de derecha que vaya punteando en la derecha, voy a votar por Kast. Entre las opciones para ganar es el mejor, tiene el carácter para enfrentar los problemas y yo espero que sintonice correctamente con el sentimiento de las personas, un tema que es fundamental”, sostuvo el legislador este miércoles en entrevista con La Segunda.

Días antes, mientras participaba de un podcast, Larraín dijo: “Mi candidato es José Antonio Kast, pero no quiero hablar de eso porque me van a pegar”.

Andres Perez

Fuentes del partido transmiten que la suspensión de militancia para Kusanovic es en razón de su cargo y que sus dichos tienen mayor connotación o gravedad. En el caso de Larraín, se tomó en cuenta que actualmente no cuenta con un cargo dirigencial (alcalde, parlamentario o directiva). Por lo mismo, se derivó a una causa que ya está abierta en su contra.

Previo a la resolución, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, ya había adelantado que la actitud de Kusanovic no podía quedar sin sanción.

“No quiero condicionar lo que pueda hacer el tribunal supremo del partido. Que el presidente del partido, de alguna manera, por televisión, esté de alguna manera opinando que lo sancionen de una o de otra manera, no me parece prudente. Pero lo que sí es que debe haber algún tipo de pronunciamiento y debe haber, a mi juicio, algún tipo de sanción", aseveró en entrevista con CNN.

En la colectividad aseguran que el golpe de timón del órgano disciplinario del partido no es casual y que envía una advertencia a quienes han manifestado ambigüedades respecto a la candidatura de la exalcaldesa de Providencia.

Si bien el de Kusanovic es la primera declaración explícita de un militante de RN advirtiendo que no votará por Evelyn Matthei, ha habido otras declaraciones que no han pasado desapercibidas.

Dedvi Missene

El diputado Andrés Celis (RN) ya planteó la semana pasada que “si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que él debiera ser el candidato del sector”.

A inicios de esta semana, el diputado Miguel Mellado (RN) dejó en suspenso su sufragio aludiendo a que “el voto es secreto” cuando se le consultó sobre la opción de Matthei. Y en este caso, no es nueva la incomodidad del parlamentario con el curso de la campaña.

Hace algunos días ya había señalado a La Tercera que a los parlamentarios que postulan a reelección y entre quienes compiten por primera vez “no les gusta la línea que está siguiendo la campaña (...). Es muy probable que algunos no estén en la foto con ella”.

