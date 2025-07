“Lo peor que podemos hacer, es hacer lo mismo que la Concertación, que bajó el moño y se dejó arrasar”.

Con esas palabras la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, cristalizó por primera vez una de las preocupaciones de la coalición de cara a las elecciones de fin de año: que tal como le ocurrió al actual Socialismo Democrático con el Frente Amplio, el Partido Republicano los desplace y se haga con la hegemonía de la derecha.

En entrevista con radio Pauta, tal como lo ha hecho durante toda la semana, la candidata volvió a apuntar contra esa colectividad y su abanderado, José Antonio Kast, a quienes ha denunciado de levantar una “campaña asquerosa” en su contra, a través de redes sociales.

“(Kast) sigue esas cuentas, las retuitea; no hay duda alguna (...). Cuando uno mira el análisis de redes sociales de republicanos hace cuatro años, todos los mensajes eran contra la derechita cobarde, la derechita amarilla, todos los ataques eran contra (Sebastián) Piñera, contra los equipos de Piñera”, insistió y, en esa línea, defendió su decisión de subir el tono con esa tienda.

Matthei no suelta a Kast: advierte que pueden ser arrasados por republicanos y crece temor en Chile Vamos por descuelgues. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Y es que a solo tres semanas de la inscripción de candidaturas en el Servicio Electoral (Servel) y con Kast liderando las encuestas de opinión, la inquietud por la elección presidencial y la parlamentaria se ha empezado a acentuar en la coalición.

Esto, en medio de las críticas internas por la estrategia levantada por la exalcaldesa durante esta semana, que ya ha empezado a hacer ruido en gran parte de Chile Vamos.

En la colectividad insisten en que enfrentarse a Kast no es la solución, y que tanto el tono utilizado, como el hecho de que Matthei no haya comprometido su apoyo en una eventual segunda vuelta, solo afecta su candidatura y deja en una posición incómoda a los parlamentarios del bloque que buscan la reelección.

En ese sentido, en el propio comando ha generado dudas la nueva ofensiva. Esto, sobre todo por la decisión anunciada por Matthei e impulsada por algunos senadores de RN de ingresar este miércoles una denuncia por los ataques en redes sociales contra la candidata.

En su entorno, de hecho, son varios los que en privado han reconocido que judicializar la campaña es un error. Lo que este miércoles reiteró públicamente la vocera de la exalcaldesa, Paula Daza.

“Yo personalmente espero que no se judicialice esto, creo que las personas hoy día no quieren seguir teniendo peleas, yo creo que las personas quieren escuchar una conversación con altura de miras, con propuestas”, dijo en conversación con Desde La Redacción, de La Tercera.

Eso sí, puntualizó que espera que “que todos los candidatos se comprometan a que las campañas tengan que ser limpias y que las redes sociales se manejen de manera distinta”.

Consultada respecto a estas tensiones, antes de participar de un seminario de seguridad, Matthei descartó referirse al respecto. “Yo no quisiera derivar la atención hacia otro tema que le puede interesar mucho a un grupo de gente que sigue fuertemente la política, sino realmente concentrarme en lo que le está afectando a la señora Juanita, a la señora Ana, que es que no se atreven a salir”, dijo.

Como sea, en el bloque son claros: mantener la estrategia contra Kast solo beneficiará a los republicanos y que con él encabezando la contienda, las posibilidades de obtener un resultado adverso en el Congreso son mayores.

Inquietud por descuelgues

En medio de la crujidera en Chile Vamos por la nueva ofensiva de Matthei, la preocupación por el diseño de la exalcaldesa y lo que denominan la tesis del reemplazo han generado otro problema: que a medida que se acerque la primera vuelta y Kast siga liderando las encuestas, tal como ocurrió en 2021 con Sebastián Sichel, parlamentarios decidan cambiarse de bando y respaldar al republicano.

Matthei no suelta a Kast: advierte que pueden ser arrasados por republicanos y crece temor en Chile Vamos por descuelgues.

Así, de hecho, lo reconoció el jefe de bancada de RN, Miguel Mellado, quien planteó a La Tercera que “no comparto la línea argumental que está siguiendo la campaña, nos necesitamos para la segunda vuelta y lo que quiere la gente son propuestas, no sirve pelearnos entre primos hermanos, eso solo ayuda a la izquierda”.

En esa línea, aseguró que “no es prudente seguir en esta misma línea. Y este es un clamor que yo he escuchado de algunos. No les gusta la línea que está siguiendo la campaña. Entonces, si sigue así, después de inscritos los candidatos es muy probable que algunos no estén en la foto con ella”.

Su par de Evópoli, Francisco Undurraga, en tanto, afirmó que “yo espero que eso no suceda. La vez pasada no pasó con Evópoli, en todo caso, y creo que ahora no va a pasar tampoco. Nuestra candidata es Evelyn Matthei y nosotros estamos en la política para reforzar de la mejor forma posible su contundencia y coherencia”.

Y agregó: “Creo que los parlamentarios que van a la reelección más los candidatos que van a la elección por primera vez... el pueblo de Chile verá su accionar y evaluará en justa medida si es conveniente o no es conveniente”.

Lo cierto es que esa posibilidad -afirman algunos parlamentarios- ya ha sido tema de conversación en los pasillos del Congreso.

Y es que en la coalición -además- recalcan que hay una buena relación con los republicanos y que, en ese sentido, sumarse eventualmente a la campaña de Kast no lo ven como un problema, sobre todo con Jeannette Jara como contrincante.

Por lo pronto, de igual forma reiteran que aún hay espacio para “enderezar” la campaña, pero -insisten- debe ser antes del 18 de agosto, cuando se inscriban formalmente las candidaturas.