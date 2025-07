—No se puede judicializar la campaña.

Ese fue una de las intervenciones que hizo la diputada Ximena Ossandón (RN), este martes en la mañana, durante la reunión del comité político de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Esto, luego que la candidata lanzara una nueva ofensiva contra los republicanos a quienes acusó de realizar una “campaña asquerosa” en su contra.

Así, en entrevista con radio Infinitiva, Matthei aseguró que senadores RN presentarán una querella contra quienes resulten responsables y no descartó que ella misma pudiese emprender una acción judicial a raíz de la información que, acusa, se ha difundido por redes sociales por parte de los republicanos queriendo instalar que tiene problemas de salud mental.

La arremetida de la exministra generó inquietud en Chile Vamos. Si bien en el bloque comparten que Matthei marque el punto político, no les gustó el tono que utilizó -entre otras cosas, calificó al partido como “un grupo de matones”- y que no comprometiera su apoyo a Kast en caso de que él pase a segunda vuelta.

En este escenario, la exalcaldesa se reunió a primera hora con su equipo en la sede de su comando, ubicado en Enrique Foster, lugar al que llegaron los presidentes de partidos y los otros integrantes de su equipo, como los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Comando de Matthei se divide ante idea de judicializar la campaña tras arremetida contra Kast.

Junto con ellos también estuvo su jefe de campaña, Diego Paulsen; su vocera, Paula Daza, y Daniel Pérez Pallares, el ecuatoriano experto en marketing, quien participó de la cita y lleva cerca de tres semanas trabajando con Matthei.

En el encuentro -donde Matthei estuvo solo unos minutos- el balance de la arremetida fue amargo, según comentan presentes. Si bien se respaldó que la exalcaldesa marcara el punto contra los republicanos, l a mayoría tuvo un mal diagnóstico de judicializar la campaña, ya que creen que terminará afectando electoralmente . Esto, en un escenario en que la preocupación está instalada en el bloque debido a que todavía no logra repuntar, como esperaban, en las preferencias presidenciales, según distintos sondeos de opinión.

En Chile Vamos transmiten que la idea original de presentar una denuncia fue empujada por senadores RN, pero que el domingo en la noche fue la propia Matthei quien reflotó esa alternativa y se la comunicó a los integrantes del comando durante la reunión que sostuvo ese día con ellos, de forma telemática. No hubo mucho margen para reparos. La decisión estaba tomada.

Así, a la intervención de la diputada Ossandón también se sumaron otros de los integrantes del comando, quienes advirtieron -según presentes- que Matthei no debía impulsar una acción judicial propia y que debían dejar que los senadores siguieran con esa medida. Sin embargo, otros habrían planteado la opción de que el presidente de RN, Rodrigo Galilea, interviniera para que los parlamentarios no ingresaran este miércoles el escrito, como anunció el senador Francisco Chahuán, quien precisó que se trataría de una denuncia.

Ese camino, en todo caso, no convence, ya que sería quitarle respaldo a Matthei, quien fue la que anunció la medida. Por lo mismo, hay quienes agregan que lo mejor sería “bajarle el perfil” a la arremetida y no hacer punto de prensa con el ingreso de la acción judicial.

Eso sí, durante la reunión, Daniel Pérez Pallares -a quien, según publicó Ex-Ante, le atribuyen el cambio de estrategia de Matthei, de apuntar contra los republicanos en medio de su caída en las encuestas de opinión- defendió que la exalcaldesa endureciera el tono contra Kast. Esto, de acuerdo a las mismas versiones, porque, explicó, que parte del diseño de campaña es mostrar el carácter fuerte de la abanderada, pero a la vez instalar que es ella quien tiene las mejores propuestas y más gobernabilidad.

Ruido en RN

La ofensiva judicial -que se basa en el delito de alteración de datos informáticos, consignado en la ley 21.459 y que estuvo a cargo del abogado Eduardo Riquelme- no solo levantó ruido en el comando, sino que también en RN. Pese a que se espera que el escrito sea ingresado este miércoles con las firmas de los senadores Chahuán, Rafael Prohens y Carmen Gloria Aravena, lo cierto es que con las horas en la colectividad se ha empezado a instalar que es mejor que no prospere la acción.

Y es que la arremetida no cayó bien a nadie en el sector. Este martes, uno de los primeros en levantar la alerta fue el empresario cercano a la coalición Juan Sutil, quien -en entrevista con radio Infinita- aseguró que “hay que entender que nosotros como sector no podemos estar en los tribunales en un periodo electoral. Ya habrá tiempo probablemente para perseguir a quienes sean responsables de esos ataques, pero creo que no es el momento de hacerlo ahora”.

En RN, en tanto, los senadores se empezaron a bajar de la iniciativa. Hasta el lunes la idea era que la mayoría de los parlamentarios del partido estampara su firma en el documento. Entre ellos, estaban considerados Galilea, Paulina Núñez y María José Gatica, sin embargo, los tres finalmente se restaron.

El caso que más llamó la atención fue el de Galilea, de quien se esperaba que, al ser presidente de la tienda, respaldara la ofensiva. Al decidir lo contrario, los demás también se empezaron a descolgar.

En concreto, factores como la negociación parlamentaria con los republicanos -que se espera empiece esta semana formalmente- también influyeron. Para varios el asunto es claro: judicializar el tema tiene que ser el último paso, antes -agregan- se tenía que enfrentar el tema directamente con los republicanos.

Así lo hizo Matthei este martes, en entrevista con el matinal de Chilevisión. “Ojalá que José Antonio lo que hiciera es decir que no está de acuerdo con este tipo de cosas y que llame a que bajen las cuentas. Ojalá que él hiciera un llamado a una campaña limpia (...). O sea, no ha dicho nada, la única vez que habló no estaba diciendo la verdad”, aseguró.

En esa línea, la diputada Ximena Ossandón, en entrevista con Desde La Redacción, afirmó que “queremos que José Antonio Kast se refiera al tema, y que deje de hablar a través de Squella o Rodolfo Carter, que sea él quien afronte y diga ‘me voy a hacer cargo de que esto termine”.

La Tercera consultó a los parlamentarios que empujan el escrito y, según trasmitió uno de ellos, lo ingresarán este miércoles.