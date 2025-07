Dar “vuelta la página”. Ese fue el acuerdo que la semana pasada los presidentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) alcanzaron con su par republicano, Arturo Squella, para terminar con la disputa por la “campaña sucia” que Evelyn Matthei acusó en su contra.

La “tregua” entre ambas colectividades tenía un solo objetivo: concretar los primeros acercamientos para la negociación parlamentaria, específicamente para alcanzar pactos por omisión en las cuatro regiones binominales del Senado (Arica, Tarapacá, Atacama y Aysén).

Eso, hasta que este lunes, la abanderada de la coalición de centroderecha volvió a elevar el tono contra los republicanos y su candidato, José Antonio Kast.

“A mí me han tratado como enemiga, no como contrincante, los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir”, dijo en entrevista con radio Infinita, y agregó que “esto no lo voy a dejar pasar (...). Eso significa que probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional, que probablemente entre mañana o pasado. Y bueno, después veré también si yo me querello en contra de los que resulten responsables”, sostuvo, entre otras cosas, la abanderada.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas entre los republicanos. Matthei no solo elevó el tono, sino que también puso en duda un eventual respaldo a Kast en segunda vuelta, lo que levantó alertas en Chile Vamos y la colectividad que lidera Arturo Squella, donde -aseguran- es contradictorio que sus palabras se den durante la misma semana en que esperan reunirse de manera formal con la coalición.

Si bien en el partido desdramatizan la nueva ofensiva de la exalcaldesa y recalcan que la intención de alcanzar un acuerdo parlamentario se mantiene, sí afirman que este tipo de hechos dificultan las conversaciones.

Se enreda negociación parlamentaria entre Chile Vamos y republicanos.

Así, de hecho, lo reconoció Squella este lunes. “Tenemos a la vista la importancia que tiene acompañar al futuro Presidente de la República, si sale de la oposición, con todos nuestros esfuerzos en el Congreso nacional, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por lograr una mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado”, dijo al ser consultado al respecto.

En ese sentido, añadió que “estamos en conversaciones. Tal como se ha dicho, entiendo que esta semana ya se formalizan las conversaciones presenciales, junto a los representantes de Chile Vamos, y obviamente que cuando existen ruidos de esta manera, que obran muy en contra de la unidad, se complejiza”.

Así, en la tienda son enfáticos: si antes de este lunes la negociación ya se anticipaba difícil, la ofensiva de Matthei solamente enreda aún más el escenario. Esto, sobre todo considerando que es justamente la UDI -partido de la exalcaldesa- el que esperan que más espacio ceda.

Y es que en la tienda liderada por Guillermo Ramírez actualmente cuentan con tres de los cuatro representantes del sector en las regiones binominales: José Miguel Durana (UDI), en Arica; Luz Ebensperger (UDI), en Tarapacá; y David Sandoval (UDI), en Aysén. RN, por su parte, mantiene a Rafael Prohens en Atacama.

En ese contexto, en republicanos saben que la conversación con el gremialismo no será fácil, pues esperan que al menos dos de esos parlamentarios no vayan a reelección y -aseguran- pareciera no haber mucha disposición.

En la UDI, por su parte, este lunes volvieron a insistir por una lista única. “Cada vez que el Partido Republicano ha dicho que no, le está pegando un portazo a los chilenos que quieren tener mayoría en el Congreso para poder efectuar los cambios”, afirmó el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma.

Y agregó: “Hacemos un llamado ético a avanzar en conversaciones que nos permitan construir una lista unitaria que enfrente con fuerza y cohesión a la izquierda en las próximas elecciones”.