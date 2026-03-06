Elizalde en inicio de cónclave oficialista en La Moneda: “Chile hoy es mejor que el año 2021 en todos los parámetros”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue el encargado de dar inicio al cónclave oficialista convocado por el gobierno para este viernes en La Moneda.

En su alocución, el jefe de gabinete destacó los avances conseguidos por la administración saliente en los cuatro años de la era del Presidente Gabriel Boric.

“Quiero señalar, al iniciar mi intervención, que debemos estar orgullosos de lo que hemos realizado, independientemente de que todavía queda mucho para avanzar. Y decirlo con toda claridad, Chile hoy es mejor que el año 2021 en todos los parámetros” , dijo el secretario de Estado.

Las palabras de Elizalde eran oídas por los líderes de las colectividades del oficialismo que dijeron presente en la cita, entre ellos Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD), Constanza Martínez (FA), Lautaro Carmona (PC), además de jefes de bancada, parlamentarios y alcaldes. También participó del encuentro la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara. La extitular de Interior, Carolina Tohá, también fue invitada, pero no pudo asistir por encontrarse en el extranjero.

El ministro continuó: “Se nos olvidó un poco cuál era la situación del año 2021. Inflación desbordada, frontera norte descontrolada, el máximo número de eventos de violencia rural en la zona sur, homicidios al alza, déficit fiscal. Se había roto la posibilidad de llevar adelante el diálogo democrático para construir acuerdos pensando en lo que era lo mejor del país (...), digo esto porque esta sensación de que todo tiempo pasado fue mejor es porque tenemos una memoria selectiva. Pero a veces se olvida el punto de partida que dio inicio al gobierno del Presidente Boric y los enormes desafíos que tuvimos que enfrentar. Con crisis heredadas, no generadas por el gobierno, que tenían indicadores desastrosos desde hace mucho tiempo”.

Entonces, dio cuenta de algunas cifras para respaldar su relato: “Vamos al norte. 54% de disminución de los ingresos irregulares respecto al año 2021, que fue el peor año. Vamos al sur. Provincias de Biobío, Arauco, regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, disminución de casi el 80% de los eventos de violencia rural. El peor año que fue el 2021, antes de que el Presidente Boric iniciara su mandato”.

También destacó iniciativas como la reforma de pensiones, las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, la deuda histórica a los profesores. “Son logros concretos que no fueron fáciles, porque hubo quienes sistemáticamente votaron en contra en el Congreso Nacional respecto de estas iniciativas”.

Asimismo, dijo que “la economía ha vuelto a crecer, está controlada la inflación, tenemos récord de exportaciones y podríamos citar otros indicadores. Eso no obsta, porque hay que ser explícitos, que los ingresos no han tenido los montos proyectados, no solo por nuestro gobierno, sino que por los anteriores gobiernos cuando se aprobaron distintas leyes. Y pese a que hemos contenido el gasto y lo hemos redireccionado para concentrarlo en el beneficio de las personas, la situación no ha sido la que esperábamos particularmente en el último año”.

Elizalde también apuntó que “no siempre podemos cumplir con todo y quedan desafíos pendientes. Pero cuando culminamos el gobierno lo decimos con toda claridad, lo hacemos con la frente en alto. ¿Satisfechos? Nunca. ¿Desafiados? Siempre. Chile se estabilizó, Chile creció y Chile avanzó, y por eso lo digo con toda claridad: que en todos los indicadores hoy somos un país mejor que el de hace cuatro años atrás y esos avances quedarán para las próximas generaciones".

Y luego agregó: “Yo estoy dispuesto a desafiar a cualquiera que quiera llevar adelante un debate sobre la base de datos certeros, oficiales y corroborables respecto a la situación de hoy con la situación que vivíamos hace cuatro años. Pero insisto, todavía falta mucho por avanzar”.