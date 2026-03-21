Elizalde por candidatura de Bachelet a la ONU: “Lo que corresponde es que nos pongamos todos la camiseta del país”

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde asistió al congreso ideológico del Frente Amplio este sábado, donde fue consultado por los dichos de las autoridades del Gobierno sobre el déficit fiscal.

Respecto a esto Elizalde dijo que “el compromiso siempre fue con la total transparencia y, en ese marco, la información para el traspaso de mando fue más completa que nunca y, de hecho, está disponible en una plataforma electrónica a la cual pueden acceder todas las ciudadanas y ciudadanos que así lo estimen conveniente".

Además, respecto a los anuncios de recortes y modificación de decretos por parte del Gobierno, el exministro dijo que el mandato presidencial recién comienza, por tanto, se tendrá que ver aún su evolución.

Pero también señaló que “tenemos que estar muy atentos para que, finalmente, los derechos sociales no se vean afectados”.

Candidatura de Bachelet a la ONU

Sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas y la espera por el apoyo del Gobierno actual dijo que “es una oportunidad para Chile” y que “solo uno de los nueve secretarios generales de las Naciones Unidas ha sido latinoamericano y nunca se ha elegido una mujer”.

Este viernes el Presidente José Antonio Kast, recibió en el Palacio de La Moneda a la exmandataria. Sin embargo, tras el encuentro no hubo declaraciones.

Anteriormente desde el oficialismo han criticado la ausencia de la expresidenta en el cambio de mando el pasado 11 de marzo.