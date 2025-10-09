Elizalde por reforma que permitiría desplegar FF.AA. por decreto: “Vamos a trabajar por construir la mayoría necesaria”

02/10/2025 - PUNTO DE PRENSA MINISTRO DEL INTERIOR ALVARO ELIZALDE, JUNTO A LUIS CORDERO, VICTOR RAMOS Y ALBERTO VAN KLAVER - Foto - Mario Tellez / La Tercera

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, contestó a las reacciones que tuvo el anuncio del Presidente Gabriel Boric de una reforma constitucional que -de aprobarse- permitiría desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera mediante decreto supremo y por el tiempo que sea necesario.

“Nosotros vamos a trabajar obviamente por construir la mayoría necesaria para la aprobación de la propuesta del Presidente Boric”, señaló el secretario de Estado en un punto de prensa al ser consultado por la posición del oficialismo en torno a la iniciativa.

En esa línea, Elizalde relató una serie de avances que se han tenido desde el despliegue las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras, destacando el apoyo en control migratorio y el acuerdo con Bolivia que permite la reconducción de personas o ciudadanos no bolivianos.

“Por tanto, sobre la base de esa experiencia, el Presidente de la República ha tomado la decisión de presentar esta reforma constitucional, que permite finalmente ocupar todas nuestras capacidades para poder controlar de mejor forma nuestras fronteras y de esa forma también contribuir al trabajo que permanentemente desarrolla tanto Carabineros como la PDI”, apuntó.

Junto con ello, el ministro al ser consultado por la opinión de partidos oficialistas y apropósito de los dichos de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, explicó que “sobre la base de estos argumentos vamos a tener el debate nacional y esperamos conseguir la mayoría para que esta reforma finalmente sea aprobada”.

Asimismo, Elizalde fue consultado por las reacción de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, -quien apuntó contra el gobierno- a lo que contestó detallando que en la administración actual se ha aprobado un aumento de los recursos para seguridad, a diferencia de los cuatro años anteriores a este gobierno.

“Por lo tanto, hay una gran diferencia entre quienes hablan de seguridad y no hacen nada, que es lo que ha ocurrido con el Presidente Boric, que sus palabras las traduce en acciones y también en recursos relevantes para llevar adelante la tarea de seguridad”, añadió.