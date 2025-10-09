SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

La timonel frenteamplista reconoció que no ha leído en detalle la iniciativa anunciada por el Mandatario y recalcó: "La utilización de las Fuerzas Armadas tiene que ir en un diálogo entre el Congreso y el gobierno".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, reconoció que no le gusta el mecanismo propuesto por el Presidente Gabriel Boric para desplegar las Fuerzas Armadas (FF.AA) en las fronteras, aunque recalcó que está abierta a la discusión.

Esa fue la postura que marcó la líder de la tienda del Mandatario la mañana de este jueves en diálogo con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera.

“Creo que no es una definición general sobre cómo gobernar. Tiene que ver con una crisis en particular, en un lugar específico, sobre nuestra comprensión de soberanía y de Estado de Chile. Lo dije anteriormente, a mí no me gusta ese mecanismo, pero creo que estoy abierta a discutirlo en la medida en que haya cierto debate legislativo que sea rico en entender cuáles son las complejidades de esta propuesta y cuáles son los efectos que se pueden ver contrarrestados con otras medidas”, dijo Martínez.

Las palabras de la timonel del FA hacen referencia al anuncio que realizó Boric ayer desde Colchane, que durante los próximos días ingresarán una reforma constitucional que permitirá –mediante decreto supremo y por el tiempo que sea necesario– desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera con Bolivia.

En su alocución desde el norte del país, el Presidente sostuvo que con esta medida se “podrán realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”.

Y añadió: “Confío en que la tramitación de esta reforma constitucional sea expedita en el Congreso Nacional, que es lo que los chilenos y chilenas esperan”.

Requerida si esta apuesta del Jefe de Estado tendrá el apoyo de su colectividad, Martínez dijo: “Yo no he revisado el proyecto en detalle, y creo que tener preguntas sobre un proyecto en una tramitación del Congreso es razonable”.

“Puede que en el mismo Congreso se establezcan indicaciones o se digan ciertos elementos. Yo creo que, en general, la utilización de las Fuerzas Armadas tiene que ir en un diálogo entre el Congreso y el gobierno, pero creo que se ha demostrado que en el resguardo a nuestras fronteras ha habido un buen trabajo coordinado”, agregó.

Para la presidenta del Frente Amplio, la medida que propone el Mandatario sería razonable “si se establecen buenos protocolos, si se establece cómo va a ser esa coordinación entre Carabineros y los militares”.

Asimismo, haciendo alusión a la frase utilizada en Francia por la exministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo sobre el eventual decreto: “Yo tengo ruido sobre eso, y eso no me parece un empacho o una alergia. Me parece que es bueno que podamos resolver o analizar qué tipo de medidas tienen que ir con qué tipo de control”.

Revisa la entrevista completa acá:

Más sobre:Constanza MartínezFrente AmplioReforma constitucionalMigraciónFrontera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”
Chile

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia
Negocios

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Karen Thal dice que la queja de los empresarios es siempre la falta de reglas claras: “Eso ha estado más difícil en los últimos años”

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos
Tendencias

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20
El Deportivo

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento

Dónde y a qué hora ver el amistoso entre Chile y Perú por TV abierta y streaming

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo
Mundo

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

Guerra Fría 2.0: ¿Se aproxima una nueva “crisis del Caribe”?

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?