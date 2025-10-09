Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, reconoció que no le gusta el mecanismo propuesto por el Presidente Gabriel Boric para desplegar las Fuerzas Armadas (FF.AA) en las fronteras, aunque recalcó que está abierta a la discusión.

Esa fue la postura que marcó la líder de la tienda del Mandatario la mañana de este jueves en diálogo con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera.

“Creo que no es una definición general sobre cómo gobernar. Tiene que ver con una crisis en particular, en un lugar específico, sobre nuestra comprensión de soberanía y de Estado de Chile. Lo dije anteriormente, a mí no me gusta ese mecanismo, pero creo que estoy abierta a discutirlo en la medida en que haya cierto debate legislativo que sea rico en entender cuáles son las complejidades de esta propuesta y cuáles son los efectos que se pueden ver contrarrestados con otras medidas”, dijo Martínez.

Las palabras de la timonel del FA hacen referencia al anuncio que realizó Boric ayer desde Colchane, que durante los próximos días ingresarán una reforma constitucional que permitirá –mediante decreto supremo y por el tiempo que sea necesario– desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera con Bolivia.

En su alocución desde el norte del país, el Presidente sostuvo que con esta medida se “podrán realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”.

Y añadió: “Confío en que la tramitación de esta reforma constitucional sea expedita en el Congreso Nacional, que es lo que los chilenos y chilenas esperan”.

Requerida si esta apuesta del Jefe de Estado tendrá el apoyo de su colectividad, Martínez dijo: “Yo no he revisado el proyecto en detalle, y creo que tener preguntas sobre un proyecto en una tramitación del Congreso es razonable”.

“Puede que en el mismo Congreso se establezcan indicaciones o se digan ciertos elementos. Yo creo que, en general, la utilización de las Fuerzas Armadas tiene que ir en un diálogo entre el Congreso y el gobierno, pero creo que se ha demostrado que en el resguardo a nuestras fronteras ha habido un buen trabajo coordinado”, agregó.

Para la presidenta del Frente Amplio, la medida que propone el Mandatario sería razonable “si se establecen buenos protocolos, si se establece cómo va a ser esa coordinación entre Carabineros y los militares”.

Asimismo, haciendo alusión a la frase utilizada en Francia por la exministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo sobre el eventual decreto: “Yo tengo ruido sobre eso, y eso no me parece un empacho o una alergia. Me parece que es bueno que podamos resolver o analizar qué tipo de medidas tienen que ir con qué tipo de control”.

