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    Embajador Gonzalo Uriarte presenta cartas credenciales a Presidente Milei en la Casa Rosada

    Uriarte había recibido a principios de abril el beneplácito del país receptor, por lo que está formalmente habilitado para desempeñar sus funciones diplomáticas en el país vecino.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Gonzalo Uriarte, embajador de Chile en Argentina.

    El embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, la mañana de este martes presentó sus cartas credenciales al Presidente Javiel Milei en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

    En la cita, además, estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del país trasandino, Pablo Quirno.

    En el marco de la ceremonia, realizada en el Salón Blanco de la casa de gobierno de Argentina, el Mandatario además recibió las cartas credenciales de los embajadores Hoshino Yoshitaka (Japón), Sarah Louise Roberts (Australia), Sonia Abou-Azar (República Libanesa), Péter Hlinka (Hungría) y Rosario Paulina Castillo Galo (Honduras).

    Uriarte había recibido a principios de abril el beneplácito del país receptor, por lo que está formalmente habilitado para desempeñar sus funciones diplomáticas en el país vecino.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino dio cuenta en sus redes sociales que el canciller Quirno recibió copia de las cartas credenciales del embajador Uriarte, y le dio la bienvenida.

    “¡Bienvenido, embajador! Es un honor recibirlo en una etapa que estará marcada por el profundo fortalecimiento de nuestra relación bilateral, gracias al renovado impulso de los Presidentes Javier Milei y José Antonio Kast", dice la publicación.

    Según han transmitido del equipo del embajador, el diplomático ya ha podido reunirse con empresarios, senadores, diputados, entre ellos Martín Menem, presidente de la Cámara. También músicos del teatro Colón, fundaciones culturales, y el propio cuerpo diplomático.

    Más sobre:Gonzalo UriarteArgentinaEmbajadaJavier MileiJosé Antonio KastCartas credenciales

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