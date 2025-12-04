Embajador de EE.UU. se reúne con Kast y asegura: “Seguiremos impulsando una cooperación con Chile”

Esta tarde el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se reunió con el candidato presidencial republicano José Antonio Kast.

La cita fue destacada por él mismo en su cuenta de red social X. “Después de mi reunión con el candidato presidencial José Antonio Kast, agradezco la conversación y el intercambio de ideas sobre desafíos compartidos”, se lee en la publicación de Judd.

“Seguiremos impulsando una cooperación práctica entre EE.UU. y Chile —seguridad, crecimiento e innovación— con pleno respeto por la institucionalidad democrática" , se agrega.

Después de mi reunión con el candidato presidencial José Antonio Kast, agradezco la conversación y el intercambio de ideas sobre desafíos compartidos. Seguiremos impulsando una cooperación práctica entre EE.UU. y Chile —seguridad, crecimiento e innovación— con pleno respeto por… — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) December 4, 2025

Judd ya concretó una reunión -en la misma tónica- con la candidata oficialista y de la DC, Jeannette Jara, el día de ayer.

Ese encuentro también fue destacado en su red social. “Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa”, escribió el embajador.