    Política

    Embajador de Estados Unidos asegura que sus críticas por la Ley Uber no son “intervencionismo”

    Una serie de diputados oficialistas acusan que el embajador de Estados Unidos en Chile cae en el intervencionismo.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Esta jornada el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aseguró que sus críticas a la Ley Uber no corresponden a un “intervencionismo”, tal como lo han señalado desde el oficialismo.

    “Mi trabajo es para realizar una inversión a este país. Queremos traer trabajo para que la economía crezca”, dijo tras sostener una reunión con el diputado Jorge Alessandri y el senador Rojo Edwards en el Congreso.

    “Siempre voy a buscar qué podemos hacer para crecer la economía. Sabemos por la elección que la gente quiere que haya buen trabajo aquí, y cuando pueda hablar de este tema, siempre lo voy a hacer”, agregó.

    En esa línea, al ser consultado sobre si cree que sus dichos caen en intervencionismo, respondió: “No, por supuesto que no. Mi trabajo es para hablar, tengo la responsabilidad de hablar de la inversión que viene para acá”.

    Las palabras sobre Uber que abrieron la polémica

    Hace prácticamente una semana, Judd utilizó sus redes sociales para criticar la “sobrerregulación” que -a su juicio- existe en el país, haciendo referencia en específico a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte.

    “¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores.¡Esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el gobierno de Chile para que el país siga avanzando en este nuevo año!”, sostuvo el embajador.

    Luego, el diputado Luis Cuello (PC), junto a otros parlamentarios de su sector, presentaron una solicitud para que la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados realizara un reclamo formal al embajador de Estados Unidos en Chile por intervencionismo tras sus críticas a la Ley Uber.

    Cuello expresó que las declaraciones del embajador “constituyen una interferencia, una injerencia ilegítima que no podemos aceptar”.

