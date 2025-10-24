En nuevo aniversario de la ONU: Bachelet llama a un “multilateralismo renovado” y “anclado en las realidades actuales”

En el aniversario número 80 de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) la expresidenta Michelle Bachelet, emitió un mensaje con miras a seguir colaborando con el organismo internacional.

A través de una carta, la exmandataria recalcó que el mundo está enfrentando “crisis convergentes: conflictos violentos y retrocesos democráticos, desigualdades profundas que erosionan la confianza, y la triple emergencia planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad”.

En ese sentido, señaló que “ningún país puede resolver estos desafíos en soledad”. Con ello, remarcó que “ se requiere un multilateralismo renovado, abierto, inclusivo y anclado en las realidades actuales, que vincule seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos como pilares inseparables de un mismo proyecto".

“La prevención, el diálogo y la construcción de instituciones justas y responsables son el trabajo cotidiano de la paz. La justicia social es el mejor antídoto contra la inestabilidad”, sostuvo.

En ese marco, instó a que en este nuevo aniversario “renovemos nuestro compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional; con escuchar a las y los jóvenes y a las comunidades históricamente ignoradas; con alianzas que incluyan a gobiernos, ciudades, empresas, ciencia, cultura y sociedad civil; y con liderazgos que reconstruyan la confianza a través de la verdad y de resultados concretos”.

“La mayor fortaleza de la ONU siempre ha sido la solidaridad de los pueblos”, aseveró.

Finalmente, la exmandataria expresó que “la próxima década debe consistir en honrar esa promesa original: una ONU que protege a quienes están en riesgo, empodera a quienes han sido excluidos y ayuda a que cada persona viva con dignidad en un planeta sostenible. Esa es nuestra responsabilidad compartida y nuestra oportunidad”.

Las palabras de la exmandataria se dan luego que el Presidente Gabriel Boric la anunciara como la candidata para la Secretaría General de la ONU.

Eso sí, la contienda de Bachelet no ha estado exenta de polémicas, las que se han centrado en el financiamiento de la campaña. Desde la oposición ha insistido en conocer detalles del monto que se gastaría, sin embargo, desde el gobierno señalaron que ese ítem fue catalogado secreto, por tratarse de un asunto de “interés nacional”.

Cabe recordar que la expresidenta tiene experiencia en la ONU, puesto que ejerció como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.