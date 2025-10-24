SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

En nuevo aniversario de la ONU: Bachelet llama a un “multilateralismo renovado” y “anclado en las realidades actuales”

El mensaje de la expresidenta se da en medio de su candidatura para la Secretaría General de la ONU.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En el aniversario número 80 de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) la expresidenta Michelle Bachelet, emitió un mensaje con miras a seguir colaborando con el organismo internacional.

A través de una carta, la exmandataria recalcó que el mundo está enfrentando “crisis convergentes: conflictos violentos y retrocesos democráticos, desigualdades profundas que erosionan la confianza, y la triple emergencia planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad”.

En ese sentido, señaló que “ningún país puede resolver estos desafíos en soledad”. Con ello, remarcó que “se requiere un multilateralismo renovado, abierto, inclusivo y anclado en las realidades actuales, que vincule seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos como pilares inseparables de un mismo proyecto".

“La prevención, el diálogo y la construcción de instituciones justas y responsables son el trabajo cotidiano de la paz. La justicia social es el mejor antídoto contra la inestabilidad”, sostuvo.

En ese marco, instó a que en este nuevo aniversario “renovemos nuestro compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional; con escuchar a las y los jóvenes y a las comunidades históricamente ignoradas; con alianzas que incluyan a gobiernos, ciudades, empresas, ciencia, cultura y sociedad civil; y con liderazgos que reconstruyan la confianza a través de la verdad y de resultados concretos”.

“La mayor fortaleza de la ONU siempre ha sido la solidaridad de los pueblos”, aseveró.

Finalmente, la exmandataria expresó que “la próxima década debe consistir en honrar esa promesa original: una ONU que protege a quienes están en riesgo, empodera a quienes han sido excluidos y ayuda a que cada persona viva con dignidad en un planeta sostenible. Esa es nuestra responsabilidad compartida y nuestra oportunidad”.

Las palabras de la exmandataria se dan luego que el Presidente Gabriel Boric la anunciara como la candidata para la Secretaría General de la ONU.

Eso sí, la contienda de Bachelet no ha estado exenta de polémicas, las que se han centrado en el financiamiento de la campaña. Desde la oposición ha insistido en conocer detalles del monto que se gastaría, sin embargo, desde el gobierno señalaron que ese ítem fue catalogado secreto, por tratarse de un asunto de “interés nacional”.

Cabe recordar que la expresidenta tiene experiencia en la ONU, puesto que ejerció como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Más sobre:Michelle BacheletHorizonte Ciudadano

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario

Regreso constituyente: Senador UDI revive norma de la Convención para declarar territorio especial a Arica

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

Mineduc comete insólito error y rectifica fecha de entrega de colegios que serán sede para las elecciones

Biministro García anuncia que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

3.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario
Chile

Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Regreso constituyente: Senador UDI revive norma de la Convención para declarar territorio especial a Arica

Biministro García anuncia que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso
Negocios

Biministro García anuncia que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina

Arauco coloca bono por más de US$800 millones y se convierte en la mayor emisión corporativa en Chile

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Sevilla por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Sevilla por la liga española

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita a la Real Sociedad por la liga española

Marcelo Díaz lamenta la baja de Charles Aránguiz para la U en el Clásico Universitario ante la UC

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard
Cultura y entretención

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Daniel Alcaíno celebra los 25 años de Yerko Puchento: “Chile no ha cambiado mucho”

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela
Mundo

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela

Trump revela detalles de cómo presionó a Netanyahu para lograr el acuerdo sobre Gaza

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal