En qué pie quedará el oficialismo tras la tensa campaña de primarias

A medida que se acercan las primarias oficialistas –que se desarrollarán el próximo domingo 29 de junio – las diferencias entre los candidatos se han profundizado. Algunos ya plantean que las heridas, que está dejando la campaña, podrían afectar a los respaldos de cara la primera vuelta.

Y si bien analistas y políticos han sostenido que en una campaña la idea es diferenciarse, también advierten que el quiebre puede permear a la gran elección de noviembre próximos. Los candidatos, por su parte, día a día muestran mayores brechas y el tema de los apoyos se instala.

Quien ha tomado la ofensiva al diferenciarse de sus competidores ha sido la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá. Por ejemplo, en un debate realizado por The Clinic y Radio Pauta, la exministra del Interior sostuvo que “hay una candidata que es Jeannette Jara, que representa al Partido Comunista, que es un sector que dónde ha gobernado en el mundo los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza”.

También la carta PPD apuntó a que el Frente Amplio es un sector que no ha terminado de madurar, mientras que el Frente Regionalista Verde Social, al cual representa Jaime Mulet, ha oscilado entre la derecha y la izquierda.

Más adelante, se conoció de una minuta del comando de Tohá -replicada en intervenciones por figuras del Socialismo Democrático- donde se sostiene que se debían centrar las críticas en la candidata del Partido Comunista. “Si gana Jara, gana el Partido Comunista. Y eso, hoy, significa muy probablemente una segunda vuelta entre (Evelyn) Matthei y (José Antonio) Kast. Es decir, gana la derecha”, sostenía el texto.

“Me cuesta creer que una minuta de esa naturaleza haya salido de nuestro aliado en esta primaria”, respondió la exministra del Trabajo ante la situación, quien luego añadió: “me pone un poco triste”.

Jara fue consultada este miércoles sobre si, tras las primarias, se respetará el apoyo al candidato ganador, esto, en el marco de las declaraciones de algunas figuras de la centroizquierda y de una posible candidatura presidencial del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien pudiera generar adhesiones del Frente Amplio. “Los que estamos dentro del pacto tenemos que respetar y cumplir con nuestro compromiso” y agregó “nosotros somos gente de honor, cumplimos nuestra palabra”.

En tanto, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, ha sido cuestionado por el Socialismo Democrático por supuestos ataques contra el sector. Así por ejemplo, un fragmento audiovisual emitido en su franja televisiva titulado “La mesa del poder” indignó a figuras que respaldan a Tohá. Asimismo, por otro spot, el senador Fidel Espinoza (PS) lo acusó de “imbécil”.

En tanto, Winter al referirse al respaldo del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, a la candidatura de Jara, enfrentó el tema sobre las futuras adhesiones: “Todos los candidatos queremos el apoyo de todos los dirigentes importantes de la centroizquierda y de la izquierda”.

Analistas difieren

Entre los analistas políticos no hay una sola visión respecto de si habrá una fuga masiva de respaldos -desde electores que votaron por sus rivales- que afecte al candidato ganador de las primarias oficialistas.

Para el analista político y académico de la U. de Talca, Mauricio Morales, las primarias tienen dos posibles efectos y, en este caso, la carta del progresismo ganadora puede terminar debilitada de cara a la primera vuelta del 15 de noviembre.

“El primer efecto, es que el candidato ganador tenga una especie de bono electoral en la primera vuelta que le permita seguir avanzando con el apoyo de todos los partidos que participaron de esa primaria”, empezó señalando Morales.

“Y el segundo, es el denominado efecto boomerang, que consiste en que a pesar de que un candidato sea ungido mediante un proceso de primarias participativo, ese candidato llegue debilitado a la primera vuelta, dado que los partidos que componen la coalición forman una especie de familia disfuncional y los apoyos no se suman automáticamente, que es perfectamente lo que podría suceder con el candidato del oficialismo en este caso”, explicó el académico.

Morales añadió que “la segunda cuestión relevante, es que este oficialismo es una coalición sostenida en palitos de helado".

En esa dirección, el analista manifestó que “ si es que llega a ganar Tohá seguramente van a existir intentos por parte de partidos o movimientos más de izquierda que no pertenecen al oficialismo para presentar o levantar una candidatura presidencial que perfectamente podría ser como lo ha insinuado el gobernador por Valparaíso Rodrigo Mundaca. Y si es que el ganador de la primaria es Winter o Jara entonces es muy probable que también se levante una opción de centro izquierda por fuera de la coalición oficialista con el fin de capturar a los votos centristas que quedaron huérfanos de esa primaria”.

El analista finalizó señalando que tanto las diferencias políticas como la posible irrupción de otras candidaturas podrían influir negativamente a los respaldos al candidato ganador de la primaria oficialista.

“Tiene dos rutas de debilitamiento. En primer lugar, el hecho de que sean partidos muy distintos ideológicamente, que tienen diferencias de base y que por lo tanto, es difícil que sumen todos en la primera vuelta. Y lo segundo, es la oferta extra oficialismo que podría emerger tanto desde el centro como desde la izquierda”, sentenció Morales.

No del todo de acuerdo estuvo el analista Pepe Auth, quien sostuvo que “las primarias son elecciones de verdad y necesitan diferenciación, que la gente sepa por qué votar por uno u otro. La crítica generalizada era justamente que la diferenciación y debate verdadero era escaso, ahora que comenzó a haberlo se puede decir que se encendió la primaria. No hay precedente de campaña de primarias más dura que la de Piñera-Ossandón por los ataques personales del actual presidente del Senado y no tuvo efectos posteriores ”.

Asimismo, puntualizó que “si hay electores de Jara y Winter reticentes a votar por Tohá si gana y electores de Tohá que les sería difícil votar por Jara si gana, es previo a la primaria, esta no es relevante para hacer crecer eso”.

Finalmente, el exparlamentario expuso que “la primera tarea de quien gane (del 30 de junio al 18 de agosto) es esforzarse por amarrar los apoyos que tuvieron los perdedores, para luego salir a buscar los votos que falten para pasar a segunda vuelta. El tono de la campaña de primarias por fin es el que requiere una elección de verdad, donde se decide algo relevante. Antes parecía un ritual irrelevante”.