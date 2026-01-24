Encuesta Descifra: Trinidad Steinert es la principal figura del gabinete y Ximena Rincón la mayor sorpresa

Casi cinco de cada 10 chilenos (49%) valora de manera positiva el gabinete presentado el martes por el Presidente electo José Antonio Kast, mientras que el 43% dijo tener una visión negativa. Así lo revela un sondeo realizado por Descifra -alianza entre Copesa y Artool- que indagó en las percepciones de la ciudadanía frente a los futuros 24 secretarios de Estado del sucesor de Gabriel Boric.

“La encuesta muestra una evaluación ligeramente positiva al anuncio del gabinete. Aunque está bajo un 50% de aprobación, quienes la evalúan positivamente son más que los que lo hacen de forma negativa”, explica Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra.

Frente a la pregunta de “¿Quién diría que es la figura principal del gabinete nombrado por José Antonio Kast?”, la primera opción de los encuestados fue la futura ministra de Seguridad Trinidad Steinert, con un 27% de las preferencias. La abogada y exfiscal de Tarapacá sin militancia política es reconocida por lograr sentencias contra integrantes del Tren de Aragua y una red de tráfico en las FF.AA.

En un cercano segundo puesto, el economista independiente Jorge Quiroz recibió el 25% de las preferencias como la principal figura del equipo con su designación en el Ministerio de Hacienda. En primera instancia coordinador del equipo económico de Kast, el consultor superó por 8 puntos porcentuales al tercer lugar en la pesquisa, Claudio Alvarado (UDI), que recibió un 17% de las preferencias como titular de Interior. Próxima al ingeniero comercial, la periodista sin afiliación política Mara Sedini, quien llegará a la Secretaría General de Gobierno, recibió el 14% de las respuestas.

Para la ciudadanía, la mayor novedad del gabinete anunciado por Kast, según lo recabado por Descifra, es la incorporación de la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, al equipo ministerial (27%). A su vez, el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos (PR), obtuvo un 16%.

Igual sorpresa generó la gran cantidad de ministros independientes en el gabinete, que representarán un 62% y que alcanzaron un 16% de las preferencias. En cuarto y quinto lugar, respectivamente, se posicionó la ausencia del Partido Nacional Libertario en los nombramientos (14%) y la designación de Steinert en Seguridad (13%).

Según Feres, al observar “las respuestas en puntos críticos”, como la “mayor sorpresa” y la mayor “ausencia”, “se ve un quiebre de expectativa con los límites de la coalición que deriva de los nombramientos”. Al percibirse “sorpresa con Rincón”, y como “se extraña la figura principal de los Nacional Libertarios: Johannes Kaiser”, el director de Descifra extrae que “los ciudadanos parecen haber estado más preparados para una coalición con Kaiser y sin Rincón”.

Ante la pregunta sobre “¿Cuál diría que es la principal ausencia del gabinete nombrado por José Antonio Kast?”, Johannes Kaiser, el fundador del Partido Nacional Libertario, quedó en el primer lugar en las preferencias (38%), en tanto que el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se posicionó en segundo puesto con una diferencia de 20 puntos porcentuales (18%). En primera instancia, se pensó que uno de los dos podría llegar a ocupar el Ministerio de Seguridad. A su vez, el viceministro de Economía de Javier Milei, José Luis Daza, siguió a Carter como “la principal ausencia”, con un 17%. Daza sonó como futuro Ministro de Hacienda hasta que Kast presentó a Quiroz como titular de la cartera ante los empresarios de la CPC la primera semana de enero.

¿Sedini la carta “más débil”?

La encuesta Descifra también indagó sobre el futuro del equipo de ministros de Kast, cuáles son sus puntos débiles y cómo será su rendimiento. En la pregunta sobre la continuidad del equipo ministerial, un 40% afirmó que el líder republicano deberá hacer cambios en el corto plazo. En tanto, un 26% de los encuestados respondió que el Presidente electo tendrá que cambiar a su elenco a mediano plazo. La opción de un posible cambio a largo plazo recibió un 21% de las preferencias.

Descifra preguntó también sobre la carta más débil del Comité Político de Kast. Así, el 39% se decantó por la titular de la Segegob, Mara Sedini. Al mismo tiempo, en el segundo puesto se ubicó Jorge Quiroz, aunque mucho más atrás, con un 12%. Respecto de la futura vocera, Feres indicó que “esto probablemente tiene que ver con su poca experiencia previa en los entresijos de la política”. “Acá las personas parecen distinguir entre los ministros de La Moneda y el gabinete en forma global, ya que consultados sobre el peso de la experiencia política en términos generales, la ubican en un segundo lugar en relación a la idoneidad técnica”, explica.

Empatados en tercer y cuarto lugar como la carta más débil del gabinete, el futuro ministro de Interior, Claudio Alvarado, igualó a José García Ruminot (RN), quien fue designado para liderar el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Ambos obtuvieron el 9% de las respuestas.

¿Quién chocará con la oposición?

A su vez, sobre la pregunta respecto de “¿Qué ministro(a) cree que tendrá más problemas con la oposición?”, la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín, recibió el 35% de las respuestas. Jorge Quiroz y Mara Sedini quedaron empatados en el segundo y tercer puesto, con un 13%. En la lista los siguen los independientes María Paz Arzola, titular de Educación (9%); Iván Poduje, en Vivienda (9%); Trinidad Steinert (8%); y, en último lugar, el titular de Justicia, Fernando Rabat (4%). Un 9% se decantó por el “No Sabe / No Responde”.

Respecto al posible flanco de conflictos de Judith Marín, Camilo Feres afirmó que “claramente la ciudadanía asume que el choque en la denominada agenda de género será un espacio enervado en la futura administración”.

Los resultados se vuelven a dividir en la consulta sobre si el gobierno de Kast será capaz de gobernar con una amplia coalición, desde el Partido Republicano hasta Demócratas. Frente a las alternativas, un 49% se inclinó por el “sí”, en tanto que un 45% respondió lo contrario.

Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En la pregunta que cerró el cuestionario, “Al momento de conformar el gabinete de Gobierno, ¿Qué considera usted que es más importante?”, Descifra registró que 6 de cada 10 encuestados se inclinaron por el conocimiento técnico (62%) y un 35% eligió la experiencia política.

Ficha técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet y declaran haberse informado sobre el nombramiento del gabinete de José Antonio Kast.

Instrumento: 11 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: Tres minutos en promedio.

Fecha de ejecución: 21 de enero.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1.609 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,4% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.