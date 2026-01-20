SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    José Antonio Kast presentará su gabinete para su futuro gobierno

    El lugar escogido es la oficina del presidente electo, ubicada en la comuna de Las Condes.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Jose Antonio Kast, presidente electo.

    El Presidente electo, José Antonio Kast, presentará este martes desde las 20.30 horas el gabinete con el que asumirá el Gobierno el próximo 11 de marzo. Con una agenda marcada por las coordinaciones de la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

    El lugar escogido es la oficina del presidente electo, ubicada en la comuna de Las Condes y apodada popularmente como “La Moneda chica”. A diferencia de los anuncios de administraciones anteriores, que solían realizarse en museos o parques públicos.

    En los últimos días, algunas de las futuras autoridades empezaron a llegar hasta la sede del Partido Republicano, en la comuna de Las Condes, para reunirse con parte del equipo del presidente electo y así concretar su arribo al gobierno.

    El formato de la instancia será con José Antonio Kast, iniciando con un discurso, para luego realizar el nombramiento oficial de las 25 carteras.

    Desde las 19.00 horas sigue el minuto a minuto de la presentación del primer gabinete del presidente electo.

