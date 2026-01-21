Ximena Rincón, ministra de Energía: la tercera cartera de la senadora que dejó la DC en 2022

Ximena Rincón González (58 años) suma otro cargo a su extensa carrera en el mundo público: ministra de Energía.

La actual senadora por la región del Maule, cuyo período termia el 11 de marzo, cuenta con una extensa carrera política.

Militante de la DC desde los 14 años, entre 1998 y 2000 fue vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cargo que dejó para asumir como superintendenta de Seguridad Social en el gobierno de Ricardo Lagos.

Entre enero de 2005 y el 11 de marzo de 2006 fue Intendenta de la Región Metropolitana de Santiago. Entre 20076 y 2008 fue directora de la AFP Provida.

En 2009 fue electa por primera vez senadora por el Maule, pero en el segundo gobierno de Michelle Bachelet abandonó ese escaño para asumir como ministra Secretaría General de la Presidencia, primero, y como titular de Trabajo, después.

Ximena Rincón, la ministra de Energía de José Antonio Kast

En 2017 fue electa nuevamente como senadora por el Maule. También fue presidenta del Senado entre agosto de 2021 y marzo de 2022.

La senadora, de profesión abogada, renunció a la DC a fines de octubre de 2022: “Hoy la crisis multidimensional que vive Chile también ha afectado a los que conducen al Partido Demócrata Cristiano, poniendo al partido en una situación que ha generado renuncias de la militancia”, dijo por esos días.

A inicios de noviembre del mismo año fundó Demócratas junto a otros personeros que dejaron la DC. Su partido entregó su apoyo a la candidatura de Kast en la segunda vuelta, aseguró: “Esto no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile”.

“Fue miembro de la Comisión de Energía del Senado un par de periodos, me tocó conocerla bastante y creo que es una mujer muy inteligente, muy capaz y con mucha experiencia política. Hoy día lo que el ministerio requiere es justamente eso, una conducción fuerte, impulsar el sector hacia las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos. Ximena puede ser un elemento clave (...) Es buena carta”, dijo a Pulso el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar.

Ximena Rincón, la ministra de Energía de José Antonio Kast EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Rincón egresó en 1984 del Colegio Carmela Romero de Espinos en Concepción. Posteriormente, cursó un año de historia en la Universidad de Concepción y derecho en la Pontificia Universidad Católica, en la sede Talcahuano. A mitad de la carrera entró a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Profesionalmente, Rincón ha hecho consultorías sobre medio ambiente y derecho minero, entre otras materias.