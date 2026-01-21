SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Trinidad Steinert (Ind), ministra de Seguridad: la transformación de una fiscal regional a una autoridad de gobierno

    La abogada de 54 años se convirtió en la sorpresa del gabinete y en sus hombros tiene el peso de mostrar resultados concretos controlando los delitos.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hasta la mañana del lunes la entonces fiscal regional de Tarapacá Trinidad Steinert no figuraba entre las candidatas del gobierno entrante para presidir el Ministerio de Seguridad Pública.

    Por lo mismo, la elección de la abogada de 54 años fue toda una sorpresa, sobre todo al interior del Ministerio Público. De hecho la expersecutora estos últimos dos días no estaba operativa ya que pidió permiso administrativo.

    Steinert, abogada de la Universidad Central, asumió como fiscal regional de Tarapacá en febrero de 2024 tras ser designada por el fiscal nacional, Ángel Valencia. Fue a él mismo a quien le comunicó su renuncia la mañana de este martes, pese a que aún le quedaban otros seis años al mando de su jurisdicción.

    Si bien solo alcanzó a estar dos años como jefa de esa repartición del Ministerio Público, su gestión no pasó desapercibida. En julio pasado, la persecutora logró condenas que ella misma calificó como “ejemplares” en contra de 14 integrantes del Tren de Aragua, entre ellos Carlos González Vaca, alias “El Estrella”, uno de los primeros líderes de la organización criminal en Chile y quien fue condenado a cadena perpetua.

    Steinert, en la misma región también encabezó las investigaciones que permitieron desbaratar las redes de narcotráfico de funcionarios del Ejército en Iquique y de los integrantes de la Fuerza Aérea (FACH), quienes intentaron traficar ketamina en un vuelo institucional. En este caso, además, libró una batalla judicial en contra de la jurisdicción militar. Una contienda de competencias que finalmente ganó y logró encabezar la indagatoria en contra de los exuniformados.

    Si bien dichos casos dieron visibilidad a la abogada, quien en su presentación para ser nominada como fiscal regional destacó que su foco sería el combate contra el crimen organizado, la expersecutora tiene una extensa carrera en el Ministerio Público. Antes de asumir en Tarapacá, en 2021 arribó a Arica como fiscal con especialidad en tráfico de migrantes.

    Previo a eso, y desde 2005, se desempeñó como fiscal de la zona sur de la Región Metropolitana, donde se desempeñó con foco en delitos violentos y robos. Antes de ingresar al Ministerio Público, durante cinco años, trabajó en la Corporación de Asistencia Judicial. Además, se ha desempeñado como académica de derecho penal y procesal penal en la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI y en la Universidad de Tarapacá.

    Pero su extendida carrera en el ente persecutor también estuvo marcada por su actividad sindical. De 2017 a 2019 encabezó como presidenta la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. Además fue vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales por un año en ese mismo periodo.

    Ahora Steinert deberá dejar atrás sus dos décadas en el ente persecutor para desplegar otras habilidades en un cargo político y de confianza del futuro mandatario José Antonio Kast.

