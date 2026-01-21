María Jesús Wulf (Republicana), ministra de Desarrollo Social: la socióloga que busca enfrentar la crisis de natalidad

En 2008, cuando cursaba cuarto medio en el Colegio Huelén de Vitacura, María Jesús Wulf (35) dio una entrevista en la que, como un presagio, fue consultada por un referente. “Hay mucha gente chora y tienen cosas. Les sacaría a todos un poco… (José Antonio) Kast es destacable porque es joven y trató de generar un cambio en la UDI “, dijo a Emol.

18 años después la profesional se convertirá en la ministra de Desarrollo Social del líder republicano y pertenece a su círculo de confianza. Tanto es así que fue una de las cinco personas que lo escudó en su primera visita al Presidente Boric en La Moneda.

Antes le había tocado la redacción del programa social del abanderado, con incidencia directa en el plan para enfrentar la crisis de natalidad. Allí se transformó en una de las más estrechas colaboradoras de la encargada programática, Carmen Soza. Como tal fue parte del equipo que acompañaba al entonces candidato a los debates, con quien ha estado desde su primera aventura presidencial.

La socióloga de la UC inició sus pasos en política adhiriéndose al movimiento Gremial.

Después de hacer un master Sociología vivió en Escocia. Y tras su regreso a Chile fue directora del área de Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, donde editó el libro La Juventud Extraviada. En Piñera II trabajó en el Mineduc. Su cargo consistía en coordinar a los seremis.

Con los años llegó a ser subdirectora de Acción Republicana, donde aterrizó en 2017 cuando Kast dejó la UDI. Ahí se hizo un espacio en el mundo ligado a las políticas sociales. “ El servicio público es la manera de hacer patria, es el mayor acto de patriotismo y yo soy fanática de Chile . Me encanta trabajar por los demás y creo que el servicio público, que no es fácil, un camino muy complicado, es la manera para llegar a más gente”, señaló en 2008.

Ese ámbito de acción ha estado casi siempre en su retina: siendo escolar fundó “Política y Sociedad”, cuyo objetivo era formar a jóvenes en su vocación de servicio público. Luego, junto al exministro de Piñera Julio Isamit lograron reunir a cerca de 1.200 estudiantes para hablar de política y del futuro de Chile. También fue parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

Católica y defensora de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ha sido directora de la revista Vértice y es columnista de Radio Agricultura, donde coincidía con Mara Sedini, la futura vocera de gobierno. También integró “Habla Chile”, una consulta del Partido Republicano para conocer las urgencias de la ciudadanía. Su trabajo sorprendió a Kast y sus asesores y algunas voces dicen que ese fue el convencimiento definitivo para darle Desarrollo Social.