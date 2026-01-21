SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    María Jesús Wulf (Republicana), ministra de Desarrollo Social: la socióloga que busca enfrentar la crisis de natalidad

    La socióloga de profesión asumirá el cargo más relevante de su carrera de su carrera profesional, la cual ha estado ligada casi desde siempre al futuro presidente y que hoy la tiene como una de sus más estrechas colaboradoras.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    En 2008, cuando cursaba cuarto medio en el Colegio Huelén de Vitacura, María Jesús Wulf (35) dio una entrevista en la que, como un presagio, fue consultada por un referente. “Hay mucha gente chora y tienen cosas. Les sacaría a todos un poco… (José Antonio) Kast es destacable porque es joven y trató de generar un cambio en la UDI“, dijo a Emol.

    18 años después la profesional se convertirá en la ministra de Desarrollo Social del líder republicano y pertenece a su círculo de confianza. Tanto es así que fue una de las cinco personas que lo escudó en su primera visita al Presidente Boric en La Moneda.

    Antes le había tocado la redacción del programa social del abanderado, con incidencia directa en el plan para enfrentar la crisis de natalidad. Allí se transformó en una de las más estrechas colaboradoras de la encargada programática, Carmen Soza. Como tal fue parte del equipo que acompañaba al entonces candidato a los debates, con quien ha estado desde su primera aventura presidencial.

    La socióloga de la UC inició sus pasos en política adhiriéndose al movimiento Gremial.

    Después de hacer un master Sociología vivió en Escocia. Y tras su regreso a Chile fue directora del área de Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, donde editó el libro La Juventud Extraviada. En Piñera II trabajó en el Mineduc. Su cargo consistía en coordinar a los seremis.

    Con los años llegó a ser subdirectora de Acción Republicana, donde aterrizó en 2017 cuando Kast dejó la UDI. Ahí se hizo un espacio en el mundo ligado a las políticas sociales. “El servicio público es la manera de hacer patria, es el mayor acto de patriotismo y yo soy fanática de Chile. Me encanta trabajar por los demás y creo que el servicio público, que no es fácil, un camino muy complicado, es la manera para llegar a más gente”, señaló en 2008.

    Ese ámbito de acción ha estado casi siempre en su retina: siendo escolar fundó “Política y Sociedad”, cuyo objetivo era formar a jóvenes en su vocación de servicio público. Luego, junto al exministro de Piñera Julio Isamit lograron reunir a cerca de 1.200 estudiantes para hablar de política y del futuro de Chile. También fue parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

    Católica y defensora de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ha sido directora de la revista Vértice y es columnista de Radio Agricultura, donde coincidía con Mara Sedini, la futura vocera de gobierno. También integró “Habla Chile”, una consulta del Partido Republicano para conocer las urgencias de la ciudadanía. Su trabajo sorprendió a Kast y sus asesores y algunas voces dicen que ese fue el convencimiento definitivo para darle Desarrollo Social.

    Más sobre:María Jesús WulfMinisterio de Desarrollo SocialJosé Antonio KastGabinete 2026GobiernoCambio de gabineteCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Lo más leído

    1.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    2.
    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    3.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    4.
    Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

    Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

    5.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast
    Chile

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete
    Negocios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”
    El Deportivo

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Natalia Duco, nueva ministra del Deporte: gloria en la pista y un dopaje que marcó su carrera

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar