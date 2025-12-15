¿Quién es quién en el selecto grupo que acompañó a Kast a La Moneda?

Kast, la próxima Primera Dama y sus cinco colaboradores con los que hoy fue a reunirse con el Presidentre Gabriel Boric.

Arturo Squella (47)

Es el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, desde febrero de 2023, quien parece llamado a cumplir en el gobierno de Kast un rol similar al de Andrés Chadwick, en Piñera 2 y Giorgio Jackson, del actual Presidente Gabriel Boric, al llegar a La Moneda.

La diferencia, no menor, es que él es senador electo por la Región de Valparaíso y no podrá acompañar al mandatario en su gabinete. Esta estratégica decisión, sin embargo, fue tomada en conjunto por él y el actual mandatario electo y su objetivo fue que el abogado de la UC fuera el articulador de peso en un próximo Parlamento -donde la centroderecha no cuenta con mayoría- y no un fusible que pudiese estallar a la primera crisis política.

Ambos se conocieron hace más de 20 años en la Fundación Jaime Guzmán y, tal como lo ha señalado Kast en algunas entrevistas, comenzaron su amistad durante un viaje -realizado en 2005- a una escuela de líderes a Chiloé.

Desde aquel entonces coincidieron en el mismo diagnóstico político, social, cultural y económico del país. Ambos después fueron compañeros en la otrora poderosa bancada de la UDI en la Cámara de Diputados.

Desde que ayer fue electo el próximo presidente de Chile, Kast no ha escatimado en elogios a su discípulo que, a diferencia del senador Rojo Edwards, siempre entendió que Republicanos jugaba para el fundador de la colectividad, que en pocos años eclipsó a Chile Vamos corriendo el cerco más a la derecha.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, en los estudios de La Tercera.

Claudio Alvarado (65)

El experimentado político de la UDI Claudio Alvarado respaldó desde un inicio a la directiva de su partido que lideraba el senador Javier Macaya y María José Hoffmann, pero se opuso -en privado- a la anticipada proclamación de Evelyn Matthei, como su candidata presidencial -y también a la posibilidad de que Rodolfo Carter no pusiese ser candidato a La Moneda por el gremialismo-.

El olfato del ingeniero comercial, quien ha sido alcalde, diputado, senador, subsecretario y ministro de la Segpres, le indicaba que los vientos soplaban en favor del proyecto de Kast y la UDI debía ser más cautelosa y definir una estrategia de no enfrentamiento con los republicanos, lo cual esa directiva y Chile Vamo no hizo.

Aunque ha reiterado a todos que él ya había hecho el “servicio militar” en política, que había habitado todos los cargos que cualquier político soñaría y que hoy estaba radicado en Chiloé y disfrutando ver crecer a su nietos; Kast hoy lo nombró como la persona a cargo del traspaso del actual administración a la de él, algo que el líder de la actual oposición ha llamado “transición”. Por ello, asoma como posible ministro del Interior o de la Segpres, lo que podría convertirse en una revancha, tras su abrupta salida de esta cartera en 2020 donde alcanzó a estar sólo un mes, por los efectos del estallido social y el inicio de la pandemia.

En su sector, especialmente los cercanos a Alvarado, concuerdan que la nueva “mano derecha” del próximo Jefe de Estado tiene un don que no se compra en la farmacia: una simpatía y estilo amigable de hacer política y habilidad negociadora para llegar a acuerdos, en que muchas veces, él no es el ganador, pero sabe que lo podría ser en la siguiente tratativa. Otra característica muy valorada por Kast -quien también fue su compañero de bancada-, es que a él no le interesa brillar y juega para el equipo.

Claudio Alvarado, en una foto de archivo, en la Segpres, en el gobierno de Piñera 2. PATRICIO FUENTES Y.

Jorge Quiroz (63)

El coordinador económico de la campaña, sí o sí será parte del próximo gabinete de José Antonio Kast. La gran incógnita que tiene con los pelos de punta al mercado es si será ministro de Hacienda y, por consiguiente, jefe del equipo económico; o se hará cargo de la cartera de Economía reforzada con otros ministerios, como el de Energía y Minería.

Ello depende en gran parte de la decisión que pudiese tomar el actual viceministro de Economía del presidente Argentina, Javier Milei, José Luis Daza, quien podría ser tentado para volver a Chile e integrarse a la próxima administración.

Durante la campaña, la figura de Quiroz fue varias veces cuestionada por la candidata del oficialismo, Jeanette Jara, quien lo acusó de estar involucrado en el caso de colusión por haber realizado informes sobre el tema, sin embargo, el presidente electo lo defendió con fuerza y lo ratificó una y otra vez en su equipo.

Jorge Quiroz, el economista cuenta con fuertes lazos con el mundo empresarial. MARIO TELLEZ

María Jesús Wulf (35)

La socióloga de la Universidad Católica y subdirectora de Acción Republicana, María Jesús Wulf, fue una de las caras menos conocidas que hoy llegó con Kast, como parte de la delegación que fue recibida por el Presidente Boric.

Su presencia en el grupo la instala -para muchos- como una eventual ministra a cargo de la cartera de Desarrollo Social o a cargo de una subsecretaría de un ministerio social de más peso, como Vivienda.

Wulf no es una desconocida al interior de Republicanos y en el mundo de la derecha ligado a las políticas sociales. En los últimos años y en la campaña fue una de las más estrechas colaboradoras de la encargada programática, Carmen Soza.

Wulf, columnista habitual en programas de Radio Agricultura y otros medios de comunicación, integró el equipo “Habla Chile”, una consulta realizada por el Partido Republicano para conocer las urgencias de la gente en distintas materias. Su trabajo y el resultado de éste, sorprendió a Kast y a su principales asesores.

En 2017, fue la editora libro La Juventud Extraviada (Fundación Jaime Guzmán), un estudio de las características, motivaciones y desafíos los jóvenes chilenos, entre 15 y 25 años. En el segundo gobierno de Piñera, fue coordinadora de regiones en el Mineduc.

María Jesús Wulf, socióloga de la Universidad Católica, se ha especializado en políticas sociales.

Sebastián Figueroa (42)

El ingeniero comercial de la UC Sebastián Figueroa (42), oriundo de Rancagua y parte del actual círculo de hierro de Kast, también fue incluido hoy en el selecto grupo que llegó a La Moneda.

Presidente del think tank Acción Republicana y exconsejero constitucional del segundo proceso, en 2023, fue el principal compañero de viaje de Kast en sus distintas giras por todo Chile, donde estrecharon una amistad, que va más allá del trabajo político. Ello, quedó corroborado hace un par de meses, cuando fue designado encargado de fichar equipos para un futuro gobierno, junto con al llamado “gerente” de la campaña, el economista Alejandro Irarrázaval (64) y Carmen Sosa.

En el notebook de Figueroa están hoy los currículum y recomendaciones de cientos de profesionales de todo tipo que podrían llegar al Estado, a partir del 11 de marzo de 2026, día que parte el gobierno de Kast y, para algunos analistas, el inicio de un nuevo ciclo político.