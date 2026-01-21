Mara Sedini, titular de la Segegob: la atípica figura que será vocera de gobierno

Fue el 10 de septiembre del año pasado, en el marco del primer debate presidencial, cuando Mara Sedini apareció por primera vez públicamente junto al entonces abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Lo hizo como una figura desconocida y parte de las nuevas incorporaciones del equipo de comunicaciones del aspirante a La Moneda. De ahí en adelante, sus apariciones en el comando del hoy presidente electo no solo aumentaría hasta transformarse en la principal vocera de la campaña, sino también del actual periodo de transición de Kast al gobierno.

Su principal paso en el equipo del republicano, en todo caso, lo dio este martes al ser confirmada como la futura ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), uno de los cargos clave en La Moneda y convirtiéndose en, hasta ahora, la única mujer que integrará el comité político. El diseño, en todo caso, aún está en definición. Una de las opciones es que a esa instancia se sumen también Seguridad y Desarrollo Social a cargo de Trinidad Steinert y de María Jesús Wulf, respectivamente.

Tras la victoria de Kast en la segunda vuelta, el nombre de la periodista se posicionó rápidamente como la principal carta para asumir como vocera de la administración republicana. Para ello, en la Oficina del Presidente Electo (OPE), la pusieron a prueba para evaluar su desempeño durante la transición.

Y es que en el entorno de Kast nunca escondieron que se trataba de una figura particular y con poca experiencia política. De hecho, antes de llegar a la campaña, estaba lejos de tener una trayectoria consolidada.

Durante su juventud un paso por el Movimiento Gremial mientras estudiaba Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, y más tarde ejerció como directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso (FPP), think tank ligado a la derecha. Sin embargo, su irrupción más visible se dio en espacios televisivos como Sin Filtros, donde comenzó a ganar cierta notoriedad.

De hecho, después de que asumiera formalmente como vocera de la OPE, a través de redes sociales se empezaron a viralizar algunos extractos de sus declaraciones en el programa de streaming.

“¡¿Quién chucha te crees para venir a hacer una interpelación así?!“. “¡Oye, ignorante de mierda, yo soy agnóstica, no tengo nada que ver con la Iglesia!”, son parte de sus dichos que se difundieron.

Junto a ello, también se empezaron a mostrar antiguas publicaciones de la periodista en las que se muestra respaldando consignas feministas y participando en marchas del 8M.

En ese contexto, entre los republicanos no esconden que el perfil de Sedini es más bien atípico en la colectividad, y con un desplante poco habitual entre los liderazgos del sector.

Reflejo de ello es, por ejemplo, cuando en el marco del cierre de campaña de primera vuelta, Sedini cantó en el escenario del Movistar Arena el jingle “Vota 5, vota Kast” junto al creativo de campaña, Felipe “Yeti” Costabal, y el periodista Sergio Turra.

Características que, en todo caso, no fueron una sorpresa en el equipo de Kast, considerando que la futura ministra no es solamente periodista, sino también actriz y cantante, trabajando, por ejemplo, como corista de la artista nacional Myriam Hernández y presentándose en escenarios como el del Festival de Olmué.