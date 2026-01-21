SUSCRÍBETE POR $1100
    Tomás Rau, ministro del Trabajo: Un académico con especialización en economía laboral

    Ex director del Instituto de Economía de la UC, doctorado en la Universidad de California-Berkeley, Tomás Rau es un académico sin experiencia en cargos públicos, pero sí en la consultoría.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Quién es Tomás Rau, el ministro del Trabajo de Kast

    Galardonado en 2025 con el premio Círculo de Honor de su alma mater, la Universidad de Chile, alumno de un premio Nobel, especialista en microeconomía con énfasis en econometría y economía laboral, Tomás Rau (52 años) es el nuevo ministro de Trabajo y Previsión Social.

    Nacido el 18 de abril de 1973, Tomás Andrés Rau Binder estudió la educación media en el Liceo 11 Rafael Sotomayor de Las Condes y cursó la carrera de ingeniería comercial y un máster en la Universidad de Chile. Posteriormente, estudió en la Universidad de California-Berkeley, donde sacó un doctorado y fue alumno del Premio Nobel de Economía 2021, David Card, quien además fue supervisior de su tésis doctoral.

    A diferencia de sus antecesores en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Nicolás Monckeberg (2018-2019), María José Zaldívar (2019-2021) y Patricio Melero (2021-2022), su foco ya no estará en sacar adelante la reforma de pensiones en el Congreso, sino que en recuperar el mercado laboral, que lleva más de tres años con tasas superiores al 8%.

    Quién es Tomás Rau, el ministro del Trabajo de Kast

    En una columna reciente en La Tercera, Rau escribió: “Sin trabajo, la pobreza no se resuelve: se posterga y se financia con deuda”, dijo en referencia a los subsidios estatales. En una entrevista con DF, Rau alertó sobre los efectos de los cambios legales sobre el mercado laboral: “Dada la situación actual y estas reformas que se están discutiendo, muy necesarias, como la reforma de pensiones, efectivamente le pone mucha presión al mercado laboral haciendo más lenta su recuperación”.

    Su currículum exhibe que fue director del Instituto de Economía de la Universidad Católica (UC) por más de cuatro años, posición que dejó en marzo del año pasado, cuando inició un sabático entre New York, donde fue profesor visitante en Columbia Business School, y Londres. Fue reemplazado en el Instituto de Economía por Claudia Martínez.

    Rau partió su carrera académica en 2007 trabajando como profesor asistente por tres años en la UCh. Luego de ello, en la UC Berkeley, asumió el cargo de profesor visitante en 2013 y en 2015 se convirtió en profesor asociado de la UC. En 2022 se transformó en profesor titular.

    Quién es Tomás Rau, el ministro del Trabajo de Kast

    Rau también ha trabajado en consultorías. Fue asesor de la Unidad de Fusiones y de la División de Competencia de la Fiscalía Nacional Económica para el desarrollo de teoría de casos; ha hecho reportes sobre tarifas en el sector sanitario y sobre consumo en el mercado eléctrico; y un estudio para la Contraloría General de la República, junto a Eduardo Engel y Andrea Repetto.

    Una de sus últimos trabajos versó sobre la negociación ramal, informe encargado por la Sofofa y que el sábado público Pulso.

    “Lo que se necesita con urgencia son políticas procrecimiento que estimulen la inversión, reduzcan la informalidad laboral y abran nuevas oportunidades laborales”, según afirmó en una de sus columnas en La Tercera. Aquel, probablemente, sera su mayor desafío cuando llegue a la cartera ubicada en Huérfanos 1273.

