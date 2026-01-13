SUSCRÍBETE POR $1100
    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    El presidente electo optó por el economista y profesor titular de la Universidad Católica para liderar dicha cartera. Rau acaba de aterrizar en Chile después de haber tenido un año sabático de la UC, con actividades académicas en Nueva York y Londres.

    Por 
    Mariana Marusic
    Rodrigo Cárdenas
     
    Carlos Alonso
    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    La cuenta regresiva para que el presidente electo José Antonio Kast presente al primer gabinete que lo acompañará en el debut de su gobierno ya está en marcha.

    Con ese objetivo es que se ha intensificado el trabajo para lograr dar con los nombres que falta definir, de cara al anuncio que hará el futuro jefe de Estado la próxima semana.

    Justamente la definición respecto de quién será su primer ministro del Trabajo y Previsión Social seguía siendo una incógnita. Pero finalmente el presidente electo optó por el economista y profesor titular de la Universidad Católica, Tomás Rau Binder (52 años), dicen personas al tanto de la decisión.

    El economista de la Universidad de Chile, quien tiene un máster en estadística (2003-2005) y un doctorado en economía (2001-2007) de la Universidad de California, Berkeley, acaba de aterrizar en Chile después de haber tenido un año sabático en Nueva York y Londres. Algunas de las áreas de interés de Rau son econometría y economía laboral, según revela su perfil en el sitio web de la Universidad Católica.

    Rau fue director del Instituto de Economía UC por más de cuatro años, posición que dejó en marzo del año pasado, cuando inició su sabático, siendo reemplazado por Claudia Martínez.

    “Mi trabajo combina formación de personas, investigación rigurosa, asesoría estratégica y participación activa en el debate público sobre los desafíos económicos de Chile y América Latina”, afirma su perfil de Linkedin.

    Andres Perez

    Allí agrega: “Me especializo en microeconomía aplicada, con énfasis en economía laboral, econometría, evaluación de políticas públicas y libre competencia. Mi investigación ha sido publicada en revistas como The Review of Economics and Statistics, Economic Journal, Quantitative Economics, Journal of Health Economics y Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. He dictado charlas académicas y profesionales en más de veinte países”.

    Rau, quien también tiene ciudadanía alemana, ha sido coautor de papers con economistas como José De Gregorio, David Bravo, Sergio Urzúa, y Francisco Gallego, entre otros.

    Cuando estudió en la Universidad de California - Berkeley, fue alumno del premio Nobel de Economía 2021, David Card, a quien conoció inicialmente porque tomó un curso de economía laboral. Card terminó siendo profesor guía de su tesis doctoral.

    En 2025 fue profesor visitante en Columbia Business School y recibió el Premio Círculo de Honor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

    Es columnista permanente en Pulso, La Tercera. En la última, titulada “El principal antídoto contra la pobreza es el trabajo”, se refirió a los resultados de la Casen 2024: “Cuando la pobreza disminuye principalmente vía subsidios y no mediante ingresos laborales, y ello ocurre en un escenario de déficit fiscal persistente y deuda pública creciente, el resultado es una transferencia intergeneracional encubierta. Se mejora la situación actual, pero se trasladan los costos hacia el futuro”, señaló allí.

    Andres Perez

    Rau fue uno de los 17 economistas de distintas corrientes ideológicas que el año pasado se unieron para crear el documento “El Puente. Uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile”, con propuestas para recuperar un crecimiento del 4% anual, iniciativa que impulsó Rolf Lüders.

    Según su perfil de Linkedin, “en consultoría, asesoro a organismos internacionales (Banco Mundial, BID, OIT, PNUD), empresas, gremios y entidades públicas en regulación de mercados, estimación de demanda, evaluación de impactos y libre competencia. He actuado como perito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y he asesorado a la Fiscalía Nacional Económica, tanto en las divisiones anticarteles como en fusiones”.

    Allí también señala: “He presidido comisiones de expertos en regulación de empresas sanitarias, temas salariales y laborales, y he colaborado con ministerios en el diseño de reformas, incluyendo los subsidios laborales durante el Covid-19″.

    Rau fue parte de la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral de 2011, conocida como Comisión Larrañaga, encabezada por Osvaldo Larrañaga.

    Anteriores ministros

    En el actual gobierno Jeannette Jara fue la primera ministra del Trabajo, pero luego renunció para asumir la carrera presidencial, y en su reemplazo asumió el actual ministro Giorgio Boccardo. Los ministros del Trabajo en el último gobierno del expresidente Sebastián Piñera fueron Nicolás Monckeberg (2018-2019), María José Zaldívar (2019-2021), y Patricio Melero (2021-2022).

    Todos ellos cuando asumieron, con excepción del actual ministro del Trabajo, tuvieron como uno de los principales focos de su gestión sacar adelante en el Congreso una reforma de pensiones. Pero ese proyecto ya fue aprobado, y ahora uno de los principales desafíos que tendrá la cartera es recuperar el mercado laboral.

    Esto, en un contexto en que en el trimestre septiembre-noviembre de 2025, la tasa de desocupación se ubicó en 8,4%. Además, los avisos laborales completaron en diciembre tres meses de caídas consecutivas y el índice llegó a diciembre a 60,4 puntos, con una caída de 3,4%, de hecho, el de 2025 se inscribió como el registró más bajo con un índice de 66,7 puntos, desde que el Banco Central comenzó a medir los avisos laborales, pero moderó su caída, contrayéndose a 1,1%.

