Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

Ximena Lincolao Gates (57) fue develada como la nueva ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación cuando apareció junto al presidente electo, José Antonio Kast, en la inauguración del reciente Congreso Futuro.

Chilena-estadounidense, Lincolao cuenta con una trayectoria desarrollada mayoritariamente en el país norteamericano. Se formó inicialmente en la U. de La Serena como licenciada en Castellano y Filosofía y luego continuó su carrera académica en EE.UU., donde obtuvo un doctorado en Administración y Política en la U. George Washington. Llegó a ese país en 1997 con solo 500 dólares, como ha relatado en entrevistas, y desde allí construyó un perfil ligado a la tecnología cívica, la innovación y el emprendimiento social.

Ximena Lincolao junto a José Antonio Kast, en la inauguración de Congreso Futuro 2026. Foto: Aton.

Precisamente, esa carrera forjada fuera de Chile es vista a la vez como una fortaleza y desafío. En el mundo científico local, su nombre no era mayormente conocido. “Personalmente no la conozco, tengo que ser honesto”, reconoce Sergio Lavandero, presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de Ciencias. No obstante, destaca que se trata de una figura con una “trayectoria interesante y un perfil distinto”.

En 2012, Lincolao cofundó junto a Jeb Orby, la plataforma Phone2Action, orientada a conectar a ciudadanos con representantes legislativos y facilitar la participación pública. Su trabajo fue reconocido por medios como Forbes, que en 2016 la incluyó entre las cinco mujeres que movilizan a la comunidad latina en EE.UU., y Washingtonian, que en 2017 la destacó como una de los “Titanes de la tecnología”. También ha sido mencionada por The New York Times, The Washington Post y el Washington Business Journal.

Los cofundadores de Phone2Action, Jeb Ory y Ximena Lincolao Gates.

En 2020 participó como expositora en Congreso Futuro, donde abordó la influencia de la tecnología en la sociedad civil y el potencial de la inteligencia artificial para fortalecer la democracia. Ese mismo año anunció su salida de Phone2Action, decisión que comunicó en una carta de despedida en la que reflexionó sobre el rol de las startups en la movilidad económica y la innovación democrática. Posteriormente cofundó BuildWithin, enfocada en formación tecnológica y habilidades para los “trabajos del futuro”.

Su llegada rompe con el perfil tradicional del ministerio. Para Óscar Astudillo, de Know Hub Chile, es relevante una mirada menos académica y más orientada al “aprender haciendo, metiendo las manos”. La apuesta fue respaldada por Kast, quien afirmó que “Chile necesita la ciencia” y que su gobierno no verá este ámbito “como una especie de apéndice”, en un mensaje dirigido a despejar dudas sobre el lugar que ocupará esta materia en la agenda del nuevo gobierno.