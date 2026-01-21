Catalina Parot (IND), ministra de Bienes Nacionales: la revancha de una piñerista en la primera línea de Kast

El 6 de enero la abogada Catalina Parot (IND) llegó hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) y con ello activó una serie de especulaciones respecto de su incorporación al equipo de José Antonio Kast.

Cinco días más tarde de ese encuentro este medio confirmó que asumiría a la cabeza del Ministerio de Bienes Nacionales, la misma cartera que encabezó en 2011, en el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera.

Parot es exmilitante de Evópoli, aunque antes de eso integró por 20 años las filas de Renovación Nacional (RN). En esta última colectividad ocupó diversos cargos. Participó en la comisión política, fue consejera general, vicepresidenta nacional y también prosecretaria general. Dada su carrera al interior de RN, siempre fue reconocida en el partido como una dirigenta muy cercana a Piñera.

Parot tiene una historia larga en política. Tanto así que ha participado en cuatro elecciones, pero en ninguna ha tenido éxito. En 2001 compitió por el antiguo distrito integrado por las comunas de Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo, aunque perdió contra José Antonio Kast.

En 2009 se aventuró en el entonces distrito 38, pero tampoco tuvo buenos resultados. En 2013 lo volvió a intentar por esa misma zona de la Región del Maule, aunque nuevamente no obtuvo los votos necesarios. Antes de esa tercera postulación, como se reportó en ese momento, su plan inicial era competir por un cupo en el Senado, pero debió bajar la candidatura en favor de Andrés Allamand.

Pero Parot no se dio por vencida y en 2021 decidió competir para convertirse en la primera gobernadora regional de la Región Metropolitana, pero terminó cuarta. En esa elección se impuso Claudio Orrego. Producto de esta campaña terminó con una deuda millonaria.

Tras su incursión electoral por la gobernación logró 384.171 votos, lo que permitió obtener un reembolso fiscal del orden de $ 441 millones, pero el problema es que había pedido un crédito de $ 733 millones, por lo que quedó debiendo casi $ 292 millones al banco.

Entre otros cargos públicos que ha ocupado, Parot fue nombrada en 2018 como presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y, en 2021, fue durante 33 días secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional.