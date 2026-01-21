Fernando Rabat (Ind), ministro de Justicia: la incursión política del abogado que defendió a Pinochet

El futuro Jefe de Estado pensó fuera de la caja y apostó por el abogado Fernando Rabat para liderar el Ministerio de Justicia. La apuesta de José Antonio Kast implica decantar por un profesional, de 53 años, formado en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quien es especialista en asuntos civiles. Tanto así que es profesor de la cátedra de esa especialidad en la Universidad del Desarrollo.

Sin embargo, más allá de su perfil académico -recibió el “Premio Facultad de Derecho” al mejor rendimiento de la carrera y el “Premio Estudio Claro y Cía” al mejor rendimiento en derecho civil- la elección de Kast implica encargarle la misión de hacerse cargo del Ministerio de Justicia a quien cuando era un joven abogado -como parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía- integró el equipo que se hizo cargo de la defensa del exgeneral Augusto Pinochet.

En esa oficina durante décadas no solo ha sido socio del consejero y expresidente del Colegio de Abogados Pedro Pablo Vergara, sino que además compartió con Pablo Rodríguez Grez, el abogado que falleció en diciembre de 2025 y quien fuera uno de los fundadores de Patria y Libertad.

Esa fue la razón que llevó a que Rabat asumiera, junto a sus socios, la representación de Pinochet en litigios complejos. El futuro ministro integró los equipos jurídicos que se hicieron cargo de, por ejemplo, el Caso Riggs. También hizo lo mismo como parte de su defensa en causas penales como la Operación Colombo.

De hecho junto a Rodríguez en el pasado representó a Lucía Hiriart en su solicitud ante la Corte Suprema en un requerimiento para anular el fallo que ordenó el comiso de US$5,1 millones y propiedades de Pinochet en 2018 en el marco del Caso Riggs.

Durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Rabat tuvo un rol que ahora le jugará a favor. Entre 2018 y 2022 el abogado fue designado por el exministro Hernán Larraín (UDI) en el consejo directivo de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).

Rabat ya fichó a quien será su jefa de gabinete. Se trata de la abogada Paula Bagioli, quien actualmente se desempeña como la subdirectora del Programa de Derecho Administrativo Económico de la UC.

Su próximo desafío será armar un equipo de subsecretarios que le brinde apoyo político. Si bien estos fichajes aún no están cerrados, fuentes que saben de las tratativas afirman que el exconsejero constitucional Luis Silva (Republicano) llegará a la Subsecretaría de Justicia.

De confirmarse la opción de Silva faltaría decidir quién se hará cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, una repartición que en este caso será especialmente relevante debido a que el nombre de Rabat ya ha generado resistencias en organizaciones de derechos humanos. Además es esta subsecretaría la que deberá hacerse cargo de programas sensibles como el Plan de Búsqueda. Al cierre de esta edición uno de los nombres que se estaba barajando era el del exministro de Justicia Carlos Maldonado (Demócratas).